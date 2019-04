Onveilig verkeer? Doorgeven kan nog één dag bij Meldpunt Onveilig Verkeer

Een onoverzichtelijke oversteekplaats, te hard rijdende auto's of een gevaarlijk kruispunt: de afgelopen twee weken kwamen er ontzettend veel meldingen binnen via ons Meldpunt Onveilig Verkeer. Dinsdagmiddag om 17.00 uur sluit het meldpunt.

In totaal zijn er meer dan 800 meldingen binnengekomen. Daarnaast zijn er in totaal een kleine 2000 stemmen uitgebracht op de locaties die gemeld zijn. Stemmen en melden kan nog tot dinsdagmiddag. Daarna inventariseren we de binnengekomen meldingen. Begin mei maken we bekend wat volgens de melders het gevaarlijkste punt in Gelderland is.

Het is voor Omroep Gelderland onmogelijk om alle meldingen afzonderlijk te behandelen. Dat betekent niet dat die meldingen voor niets zijn geplaatst. Zo bestaat er bij Veilig Verkeer Nederland (VVN) al enkele jaren het Participatiepunt. Dat is een punt waar zaken rond verkeersveiligheid bij elkaar komen. En belangrijker nog; VVN kan helpen bij buurtacties, onafhankelijk advies regelen en bemiddelen in het contact met wegbeheerder.

Robin Inpijn van VVN is sinds jaar en dag bij dat project betrokken en weet als geen ander op wat voor manieren mensen zelf de handschoen kunnen oppakken. 'Het is heel belangrijk dat mensen zich verenigen, dat ze draagvlak creëren voor hun zorgen', licht hij toe. Ook de verantwoordelijke overheden zijn daar volgens Inpijn bij gebaat. 'De gemeente wil inzicht in verkeersonveiligheid door bijvoorbeeld met laserguns te meten of de snelheid inderdaad te hoog is.'

Uit een voorlopige analyse van ons eigen meldpunt blijkt dat een groot deel van de meldingen gaat over te hard rijdend verkeer in woonwijken. Dat komt overeen met de meldingen bij het participatiepunt van VVN. 'Ruim 60 procent van de meldingen gaat over snelheid in de buurt', verduidelijkt Inpijn. 'Die snelheidsovertredingen worden vooral begaan door buurtbewoners zelf. Vaak onbewust, maar niettemin gevaarlijk. Naast snelheid zien we veel meldingen die gaan over onoverzichtelijke verkeerssituaties.'

Wil je na het sluiten van ons meldpunt nog een gevaarlijke situatie melden, dan kun je hier terecht. Ook voor tips over de aanpak van een gevaarlijk punt kun je bij VVN terecht.