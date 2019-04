Benschop probeert druk en stress weg te nemen bij De Graafschap

'Die zenuwen zijn er ook wel', merkt aanvaller Charlison Benschop. 'Het is normaal dat er wat zenuwen zijn en er wat spanning is. We beseffen ons nu ook meer dat het spannend gaat worden. Het worden ook spannende wedstrijden de komende week. Maar we moeten rustig blijven en ons eigen spel spelen. Dan wordt dat wel beloond.'

De spits die in de winter op huurbasis overkwam van FC Ingolstadt 04 geldt binnen de groep als een belangrijke jongen. Dat weet de aanvaller zelf ook en neemt ook de verantwoordelijkheid om wat spanning weg te nemen. 'Ik probeer allereerst zelf ontspannen te zijn. Daarnaast probeer ik een goed sfeertje op de training en in de kleedkamer te houden. Ik probeer dat met kleine grapjes en we moeten gewoon lachen met elkaar op de training.'

Dat gebeurde vandaag ook toen het team in afwerkvormpjes tegen elkaar streed om de winst. 'Je ziet meteen dat dat voor een beetje afleiding zorgt. De kunst om de spanning weg te nemen is ook vooral de rust bewaren. We moeten niet met zware benen het veld op stappen.'

'We moeten niet, we willen'

De Graafschap-trainer De Jong zegt dat hij geen zenuwen merkt in zijn groep. 'We hebben een paar maanden al veel vertrouwen. Maar wat jij zegt is wel waar. Het is straks in één keer afgelopen. We moeten nu wel voor ogen hebben dat we de punten nodig hebben. Maar als ik die druk erop leg is het moeten en moeten. Nee, we moeten niet. We willen heel graag.'

Maar ook de trainer merkt dat er natuurlijk een cruciale week aan komt. 'Ik zorg daarom op de trainingen voor wat ontspanning in het team. Je traint namelijk voor overwinningen. We verdienen om in de eredivisie te zijn en we gaan daar alles aan doen. Ik voel dat het goed gaat komen.

Opstelling De Graafschap tegen VVV: Bertrams; Owusu, Straalman, S. Nieuwpoort, Tutuarima; Matusiwa, Vet, El Jebli; Narsingh, Benschop, Burgzorg.