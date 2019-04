Van der Werff wil graag blijven, maar hoort nog weinig van Vitesse

Op Tweede Paasdag wordt de aanvoerder van Vitesse 30 jaar. Twee maanden later stapt hij bij Vitesse uit zijn contract en hij is dus transfervrij. Hij heeft er op Papendal dan vijf seizoenen opzitten. Veel gesproken is er nog niet met Van der Werff. 'Tijdens de winterstop hebben we gezeten en daarna niet meer.'

'Of dat iets zegt? Geen idee, we zien het wel', zegt de centrumverdediger na afloop van de laatste training op weg naar het belangrijke thuisduel tegen PEC Zwolle. 'Ik sta zelf open voor verlenging. En ik sta ook open voor een andere uitdaging of een avontuur in het buitenland.'

'Maar voorlopig focus ik me op de wedstrijd van zaterdag en de duels die daarna nog komen', aldus Van der Werff die weinig kwijt wil over de onzekere situatie bij Vitesse. 'Ik wil het seizoen hier gewoon goed afsluiten en dan zien we wel waar we staan.'

'We moeten de play-offs halen en dat gaat ook gebeuren. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik zeg dat op basis van onze mentaliteit en de wedstrijden die we hebben gespeeld. Daar zaten ook goede tussen zoals tegen PSV en AZ. Alleen spelen we te vaak gelijk.'

Van der Werff heeft in elk geval steun van zijn trainer Leonid Slutskiy. 'De contracten van Alexander Büttner en Maikel lopen allebei af. Ik zou ze allebei graag willen gehouden. Maar daar ga ik niet over, dat is de clubleiding die daarover beslist', zegt Slutskiy.

Als zaterdag Vitesse - PEC wordt gespeeld, is het exact vijf jaar geleden dat Van der Werff met de club uit Zwolle de beker won. Ajax werd op 20 april 2014 met 5-1 verslagen. 'Een prachtige datum natuurlijk om nooit meer te vergeten.'