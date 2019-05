Podcast | 'In 2040 opereert een robot je'

In 2040 zal een robot in de operatiekamer de chirurg bij sommige operaties gaan vervangen. Dat stelt Cindy Nabuurs van het Radboud UMC in de vierde aflevering van de Omroep Gelderland-podcastserie 'Zo leven jij en ik in 2040'.

door Vera Eisink



Als moeder van twee jonge kinderen wil journalist Vera Eisink graag weten hoe hun toekomst eruitziet, ook op het gebied van de zorg. Hoe ziet de toekomstige operatiekamer er bijvoorbeeld uit? Hoe ver gaan we met de inzet van zorgrobots? En hoe goed kunnen artsen een foute cel opsporen? Kunnen computers dat niet beter? Is de dokter over twintig jaar een robot?

In haar podcastserie onderzoekt Vera hoe er over twintig jaar gewerkt wordt in het Radboud UMC. Nu al is het technisch mogelijk om een robot in een schedel te laten boren zonder dat er een chirurg aan te pas komt. Het Radboud UMC experimenteert op dit moment met de zogenoemde RoboSculpt.

Luister hier naar aflevering 4 van de podcastserie Zo leven jij en ik in 2040:

Onderzoeker Geert Litjens, ook verbonden aan het Nijmeegse ziekenhuis, gaat nog een stap verder dan zijn collega Cindy Nabuurs. Hij denkt dat het in de toekomst wemelt van de robots in het ziekenhuis.

Een 'fietsauto'

Rijden we over ruim twintig jaar massaal in elektrische auto's of op waterstof? Voor de derde aflevering van haar podcastserie Zo leven jij en ik in 2040 onderzoekt Vera hoe de auto van de toekomst eruitziet. De hogeschool Arnhem en Nijmegen, afdeling automotive, ontwikkelt momenteel een voertuig dat tussen fiets en auto inzit. Luister hier naar de derde aflevering.

Elektrisch cremeren

Wordt elektrisch cremeren de toekomst? In Bemmel komt volgend jaar in ieder geval een elektrische oven van Dela, in een nog te bouwen crematorium. Concurrent Yarden kijkt naar een andere methode: resomeren. Daarbij wordt een lichaam opgelost in een zeepachtige substantie. In de Verenigde Staten gebeurt dit al. Voordat de methode in Nederland kan worden toegepast, moet de wet op lijkbezorging nog wel worden aangepast. Waar kiezen we voor in 2040? Dit hoor je in de tweede aflevering van Zo leven jij en ik in 2040.

Hoe ziet onze toekomst eruit? Dat is wat journalist Vera Eisink onderzoekt in de Omroep Gelderland-podcastserie Zo leven jij en ik in 2040. Dit is (voorlopig) de laatste aflevering.

