Zon en zijspancrossers tijdens Dutch GP Sidecars in Oldebroek

Ze hadden zich haast geen beter weer kunnen wensen. In ieder geval de vele toeschouwers niet die tweede paasdag afkomen op de Van Werven Dutch Grand Prix Sidecars in Oldebroek.

Zaterdag was de eerste dag van het evenement. Maar de hoofdact, een wedstrijd die meetelt in het Wereldkampioenschap Zijspancross, is de grote publiekstrekker. Na de Zwarte Cross is dit evenement het grootste meerdaagse motorsportevenement in onze provincie. De hele wereldtop staat aan de start in Oldebroek.

Onder hen ook Koen Hermans (22) uit Hengelo (Gld). Hij is de vice-wereldkampioen van vorig jaar en is vastbesloten om dit jaar met de wereldtitel aan de haal te gaan. Een winst in Oldebroek zal daar zeker bij helpen. Juist voor eigen publiek hoopt hij iets extra's te kunnen geven. 'Het wordt mooi weer en er komt veel volk. Dat motiveert wel', lacht de Achterhoeker. Bang dat al die aandacht als een last op zijn schouders gaat werken, is de zijspancrosser niet. 'Hoe meer volk, hoe beter.'

150 vrijwilligers

Ook voor de organisatie is het een behoorlijke uitdaging om zo'n groot toernooi te organiseren. Elke dag lopen er zo'n 150 vrijwilligers rond om alles in goede banen te leiden. Het extreem mooie weer is prachtig voor het publiek, maar brengt ook extra werk met zich mee. 'De baan is daardoor wel heel erg droog, dus misschien moeten we extra bij sproeien', zegt Robert Leferink van de organisatie. 'Maar dat hoort er bij met zo'n groot evenement, daar zijn we op berekend.'