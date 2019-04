Club Rodenburg legt zich niet neer bij gedwongen sluiting

De gemeente West Betuwe sloot de club voor een jaar in verband met overmatig drank- en drugsgebruik en drugshandel. Ook zouden er regelmatig geweldsincidenten zijn. De club stapte naar de voorzieningenrechter om de sluiting voorlopig van de baan te krijgen. Dat is niet gelukt, zo bleek uit de uitspraak van donderdag.

Volgens eigenaar Janice Bronk is er over enkele weken een inhoudelijke zitting bij de rechter over de opgelegde sluiting. Ze weet zeker dat ze dan alle aantijgingen kan weerleggen.

'We hebben maar een borrel gepakt'

De sluiting heeft gevolgen voor de eigenaren. Ze mogen het pand voorlopig niet meer in. Bronk vertelt dat ze zelf nu alle spullen uit het pand hebben gehaald en het personeel hebben bijgepraat. 'We hebben een borrel gepakt, want het is toch overmatig drankgebruik hier. Ja ik blijf sarcastisch, dat moet ook wel. En we hebben gelachen en we hebben gehuild en we gaan weer verder', vertelt Bronk.

De zaak kwam voor de gemeente aan het rollen toen november vorig jaar politieagenten in burger hadden gezien hoe er in Club Rodenburg drugs werden verhandeld.

Ook zagen de politieagenten dat er overmatig alcohol werd geschonken. Volgens Janice klopt dit beeld niet en dat wil ze binnenkort ook aantonen. Een datum voor een nieuwe zitting is nog niet bekend.

