Harde kern van Ajax roept op tot kampioensfeest in Doetinchem: 'We laten ons niet naaien'

De ME na de wedstrijd in 2016. Foto: Omroep Gelderland

F-Side, de harde kern van Ajax, roept supporters op om op woensdag 15 mei met of zonder kaart af te reizen naar Doetinchem. Daar kunnen de Amsterdammers die dag kampioen worden. De wedstrijd stond gepland op zondag 28 april, maar is door de KNVB verplaatst naar de woensdagavond in mei. De supporters zijn daar boos over.

door Jesper Stoffelen

De Ajacieden stellen dat door de verplaatsing nauwelijks supporters bij een mogelijk kampioenschap kunnen zijn. 'Wij laten ons niet naaien en eisen extra kaarten zodat er genoeg supporters bij de kampioenswedstrijd aanwezig kunnen zijn', staat in een verklaring. 'Zo niet, dan roepen wij op om massaal naar Doetinchem af te reizen en daar feest te gaan vieren. Met of zonder kaart.'

De wedstrijd tussen De Graafschap en Ajax is verplaatst omdat Ajax in de halve finales van de Champions League staat. Volgens de regels van de KNVB moet er twee etmalen rust tussen wedstrijden zitten en daarom was spelen op 28 april geen optie. De Graafschap en de gemeente Doetinchem weigerden daarop om de wedstrijd op vrijdag 27 april te spelen.



Uiteindelijk is gekozen om de volledige speelronde te verschuiven. Dat betekent dat Ajax mogelijk in Doetinchem kampioen kan worden en niet zoals de Ajax-supporters graag hadden gezien thuis tegen FC Utrecht.

Rellen in 2016

De mogelijke komst van grote groepen Amsterdammers stelt de politie en de gemeente meteen voor een grote uitdaging. De vorige keer dat de twee clubs in Doetinchem tegenover elkaar stonden liep het uit op rellen. Dat was in 2016, toen Ajax ook kampioen kon worden bij De Graafschap. De Amsterdammers verspeelden de titel door een 1-1 gelijkspel. Na afloop waren er ongeregeldheden.

De politie wil niet inhoudelijk reageren op het dreigement van de Amsterdamse supporters. 'Als de situatie erom vraagt nemen wij passende maatregelen, zoals vaker aan het einde van het voetbalseizoen het geval is rond wedstrijden. Maar daar doen we voorafgaand geen mededelingen over', laat een woordvoerder weten.

Zie ook: Oplossing De Graafschap - Ajax; KNVB verplaatst hele speelronde