In wat voor auto rijden we in 2040?

door Vera Eisink

Rijden onze auto's over ruim twintig jaar nog wel op fossiele brandstof? Of wordt het een waterstof- of elektrische auto? En hoe ziet die auto er dan uit? Hebben we in 2040 überhaupt nog wel een auto in bezit? Misschien worden we dan wel rondgereden door een autonoom voertuig, zoals de Gelderse WEpod.

Luister hier naar aflevering 3 van de podcastserie Zo leven jij en ik in 2040:

Kleine, lichtgewicht voertuigen

In Gelderland wordt volop gewerkt aan de auto van de toekomst, bijvoorbeeld bij de afdeling Automotive van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Hier worden kleine, lichtgewicht voertuigen ontwikkeld, onder de noemer Streamlined Light Electric Intelligent Mobility-concept (SLIM). Doel van dit project is om het 'mobiliteitsgat' tussen auto en fiets te onderzoeken.

'We zoeken naar kansen om een nieuw voertuig te ontwikkelen, voor een kleine groep of voor regionaal gebruik', aldus docent Koen Lau van de HAN. Zijn kleine deelauto's de toekomst?

Meer elektrische oldtimers?

Ook spreekt Vera voor de podcast met oldtimerliefhebber Nico Aaldering van The Gallery in Brummen. Hoe kijkt hij naar mobiliteit in 2040? Zijn er op zijn terrein laadpalen voor elektrische voertuigen te vinden?

En hoe denkt Aaldering over het ombouwen van oldtimers tot elektrische auto's? Dat gebeurt al: zo rijdt André Gromsound rond in een elektrisch Dafje.

