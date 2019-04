Inwoners Overbetuwe kunnen nieuwe burgemeester tegenkomen in de supermarkt

De gemeenteraad, de wethouders, familie en vrienden en diverse burgemeesters uit de regio waren bij haar beëdiging in Theater de Kik in Elst aanwezig. Hoytink-Roubos beloofde samen met haar echtgenoot iedere week in een ander dorp boodschappen te doen om zoveel mogelijk kennis te maken met haar nieuwe burgers.

'U zult mij veelvuldig tegenkomen en ik laat me graag uitnodigen bij inwoners, bedrijven en verenigingen', zei de kersverse burgemeester.

'Zichtbaar en benaderbaar'

Patricia Hoytink-Roubos was wethouder van de gemeente Berkelland. In de voordracht schreef de vertrouwenscommissie van Overbetuwe destijds: 'Ze heeft zich ontwikkeld tot een betrokken, gedreven en verbindende bestuurder. Besturen houdt voor haar in dat ze dienstbaar, zichtbaar en benaderbaar is. Burgerparticipatie wil ze in Overbetuwe graag op een hoger niveau brengen.'

Zij is opvolger van de Toon van Asseldonk, die eerder deze maand stopte als burgemeester.

Zie ook: