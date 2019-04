Aangepaste laagvliegroutes Lelystad Airport is 'oude wijn in nieuwe zakken'

Actiegroepen Hoog over Wezep en Red de Veluwe hebben weinig vertrouwen in de aanpassingen van de laagvliegroutes voor Lelystad Airport. Het kabinet maakte donderdag bekend dat vliegtuigen van en naar Lelystad straks eerder gebruik maken van hoogvliegroutes, omdat er over militair terrein mag worden gevlogen. Bovendien hoeft minder rekening te worden gehouden met het verkeer van Schiphol.

'We moeten niet in deze val trappen', zegt Jaap Kloosterziel van de stichting Red de Veluwe. Volgens hem is de aanpassing helemaal niet zo positief voor de Veluwe als onder meer de wethouder van Ede, Leon Meijer, doet geloven. 'Het is oude wijn in nieuwe zakken.'

Kloosterziel is wel blij met het besluit om te vliegen boven defensieterrein. 'Maar de aanpassingen zijn niet concreet. Het is mij onduidelijk hoe vaak de vliegtuigen nu op grotere hoogte gaan vliegen. Daardoor is het effect op de Veluwe nog onduidelijk.'

Blij met erkenning

Jules van der Weerd van Hoog over Wezep is blij met het signaal vanuit Den Haag. 'Het probleem van de laagvliegroutes boven Gelderland wordt eindelijk erkend. Eerder werd gedaan alsof het niet bestond, maar nu wordt het wel degelijk gezien. Dat is positief.'

Maar de oplossing voor het laagvliegprobleem kan bij Van der Weerd niet op veel positiviteit rekenen. Hij benadrukt dat de vliegtuigen volgens de aanpassing niet per se hoger moeten vliegen. Van der Weerd sluit zich aan bij de woorden van Jan Kloosterziel. Ook hij vindt de aanpassingen nog niet concreet genoeg.

Bovendien veroorzaakt de aanpassing van de vliegeisen mogelijk meer overlast in Wezep. 'Als vliegtuigen boven Wezep moeten stijgen om over de rest van de Veluwe hoger te vliegen, veroorzaken ze hier meer geluidsoverlast. Ze moeten hier immers gas geven om de hoogte te bereiken', zegt Van der Weerd.

Lelystad in 2020 open?

In mei wordt duidelijk of de Europese Commissie akkoord gaat met de aangepaste plannen van het kabinet. In december wees die commissie een regeling af waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat luchtvaartmaatschappijen wilde dwingen om vakantievluchten te verplaatsen.

De opening van Lelystad staat vooralsnog gepland voor 2020.

