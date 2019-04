Statushouders in Ede houden voorrang op sociale huurwoning

De SGP in Ede wil af van de voorrang die statushouders krijgen voor een sociale huurwoning. Daarvoor diende de partij donderdagavond een motie in. Maar dat idee stuitte op veel verzet in de gemeenteraad.

door Joukje Beiboer

De SGP wil met het afschaffen van de zogenoemde urgentie voor statushouders snel meer woningen beschikbaar maken voor 'Edenaren'. Bovendien, zo stelt Evert Jansen (SGP) die de motie ook namens Burgerbelangen indiende, is voorrang op een sociale huurwoning voor statushouders 'niet wenselijk'.

'Het is niet goed voor het draagvlak en de acceptatie in de samenleving', zegt hij. Dan moet er volgens hem een 'gelijk' speelveld zijn waarbij iedereen gelijke kans heeft op een sociale huurwoning.

Sinds juli 2017 zijn gemeenten niet meer verplicht om statushouders voorrang te geven op een sociale huurwoning. Wel krijgen ze vanuit het Rijk de opdracht om een minimaal aantal statushouders te huisvesten.

'Rare gedachtenkronkel'

Dat Ede de voorrang voor statushouders moet laten vallen, zijn de meeste partijen niet met de SGP eens. 'Deze motie maakt een rare gedachtekronkel', zegt Stephan Neijenhuis (D66). De SGP wil volgens hem eigenlijk dat de gemeente meer huizen bouwt, maar de bouw van sociale huurwoningen verloopt moeizaam. Toch moet dat volgens hem geen reden zijn om statushouders geen urgentie meer te geven. 'Laten we niet deze mensen de zondebok laten worden van het feit dat wij te weinig woningen bouwen.'

Jan Pieter van den Schans (CDA) is kan zich ook niet vinden in het voorstel van de SGP en Burgerbelangen. 'Er is natuurlijk niemand in de raad die niet erkent dat verschillende groepen in Ede strijden om een urgentie. Maar het is toch niet zo dat er ineens door deze motie tig huizen bij komen.'

Dirjanne van Drongelen (CU) ergert zich aan de woordkeuze van Jansen (SGP). Jansen spreekt over 'gasten' en 'vreemdelingen'. Van Drongelen vindt dat afstandelijke termen. 'Wij zien ze als nieuwe Nederlanders', zegt ze. Maar daar kan Jansen zich niet in vinden.

'Meer statushouders dan wettelijke taak'

Ruben van Druiten die de motie namens Burgerbelangen ondertekende, is wél voor het afschaffen van de urgentie voor statushouders. 'We vestigen meer statushouders dan onze wettelijke taak is.Veel Edenaren moeten wél wachten op een woning.'

Toch bleef onduidelijk op welke aantallen de indieners van de motie doelen. Daarover werd geen informatie overlegd. 'Dit is een schijndiscussie', reageert wethouder Lex Hoefsloot (GroenLinks) die vindt dat de motie inhoudelijk 'totaal niet' is voorbereid.

Verplichting gemeente

Dit voorstel past beter in de discussie over de huisvestigingsverordening die over twee maanden wordt gehouden, stelt hij. En niet binnen de discussie over hoe woningen in Ede betaalbaar kunnen blijven, waar het op dat moment over ging.

De wethouder betwijfelt of het afschaffen van de voorrang voor statushouders zorgt voor een 'eerlijker' speelveld. Volgens Hoefsloot zullen er waarschijnlijk altijd woningen speciaal voor statushouders moeten zijn, waar andere Edenaren dan geen gebruik van kunnen maken. 'Want wij hebben de verplichting ze te huisvesten. Of we moeten ze langer in het COA laten zitten. Dat is onwenselijk.'

Uiteindelijk stemden VVD, SGP en Burgerbelangen voor het voorstel om de voorrang voor statushouders op een sociale huurwoning op te heffen. De andere partijen stemden tegen en daarmee was de motie verworpen.