Lekker fris vijvertje in het park? Voor het milieu is het niet zo feestelijk

In stadsvijvers borrelt methaan naar boven en komt het broeikasgas via het wateroppervlak in de atmosfeer terecht. Eerder onderzoek wees al uit dat deze bubbels zich vormen in ondiepe meren, plassen, rivieren en draslanden. Nu is voor het eerst in kaart gebracht wat de uitstoot van een stadsvijver is.

Eendjes voeren

Voor het onderzoek werd een stadsvijver in Malden bestudeerd. Met een speciaal apparaat is gemeten hoeveel broeikasgassen zoals CO2 en methaan er in het midden en de oever van de vijver aan het wateroppervlak vrijkomen. Ook ving een trechter methaanbubbels op.

(tekst gaat verder onder de foto)

Onderzoek in de vijver in Malden. Foto: Radboud Universiteit

Broeikasgassen ontstaan doordat bacteriën in de bodem onder meer bladafval en algen opeten. Daardoor ontstaat een dikke drab op de bodem. Daarnaast hebben het voeren van eendjes en het afspoelen van hondenpoep in de stadsvijver een negatieve invloed.

Hoe dikker de drab, hoe meer methaanbubbels er ontstaan. De onderzoekers verwachten dat de uitstoot alleen maar toeneemt bij hogere temperaturen. Dat veroorzaakt een vicieuze cirkel, want de temperatuur stijgt als meer broeikasgassen worden uitgestoten.

Onderzoeker Tamara van Bergen van de Radboud Universiteit vertelt over het onderzoek naar stadsvijvers: