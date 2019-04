Vrouwenteam Achilles stopt na dit seizoen

Het vrouwenteam van Achilles'29 stopt na dit seizoen. Na drie jaar is het einde verhaal voor de ploeg, die uitkomt in de eredivisie.

In 2016 begon het project en draaide Achilles een goed seizoen. Kika van Es was aanvoerder van de debutant op het hoogste niveau en zij was in 2017 één van de steunpilaren van het Nederlands Elftal, dat Europees kampioen werd.

In het tweede seizoen braken veel regionale talenten door, zoals de Nijmeegse Joy Kersten (foto), Sophie Cobussen uit Boven-Leeuwen en Beau Rijks uit Doetinchem. Door de financiële problemen bij Achilles kwam ook het voortbestaan van de vrouwenploeg op het spel te staan. Ouders van speelsters sprongen bij en zorgden ervoor dat het seizoen toch kon worden afgemaakt.

Vorige zomer ontstond er een flinke leegloop, maar onder aanvoering van de eigen talenten ging Achilles met een piepjong team de eredivisie in. Na een moeizame start werd er toch een paar keer gewonnen, maar momenteel is Achilles hekkensluiter. Er staan nog drie wedstrijden op het programma. Een poging van NEC om de licentie over te nemen, is vooralsnog mislukt.

