Oudste zoon verzetsfamilie maakt onthulling oorlogsmonument net niet mee

door Ellen Kamphorst

Vrijdag is het 74 jaar geleden dat Epe is bevrijd, maar omdat er op Goede Vrijdag geen herdenking kan worden gehouden in het overwegend christelijke Epe, kwamen donderdagmiddag al tientallen belangstellenden bijeen.

Het monument komt op de plek waar de afgebrande boerderij stond. Op die plek verbleven al die onderduikers. Het plan bestond al enkele jaren, maar nadat de gemeente eind vorig jaar eindelijk groen licht gaf kon een werkgroep ermee aan de slag.

Tunnel

Het monument bestaat uit haagjes die aangeven waar de verschillende onderdelen van de boerderij hebben gestaan. Zo is ook goed te zien hoe de tunnel achter het washok er uit moet hebben gezien. Een tweede plek wordt gebouwd achter een schuur en een derde onder de vloer van een koeienstal. Op de locatie staat ook een bord met uitleg over de plek. Leerlingen van twee Eper basisscholen hebben het monument geadopteerd.

Herman van Essen jr

Dubbel gevoel

Voor de familie Van Essen is de dag dubbel. Aan de ene kant zijn ze heel blij dat de locatie geen vuilstort meer is, aan de andere kant hadden ze broer Mannes er zo graag bij gehad. Herman van Essen jr. is geboren in 1940 en heeft dus niet veel van de oorlog meegekregen. Toch is het ook een belangrijk onderdeel van zijn leven: 'Ieder jaar op de dag dat Epe bevrijd werd kwam een groot deel van de onderduikers op visite, dan was het echt feest, maar daarna gingen we ook weer over tot de orde van de dag.'

Hij schiet vol bij de vraag of het een vrolijke of een verdrietige dag is: 'Heel feestelijk dat het zo is afgerond, maar ik had hem er zo graag bij gezien.'

'De moffen zijn weg, we zijn vrij'

Bij de herdenking zijn de mensen die de oorlog bewust hebben meegemaakt op één hand te tellen. Een van hen is Dien Brummel-Beumer. Zij was keukenmeisje bij een dame die ook in het verzet zat: 'Als het donker was kwamen de onderduikers bij mij eten.' In die tijd kwamen de Van Essens ook veel bij hen over de vloer.

Ze dronken samen koffie in de keuken: 'Ik vind het heel mooi dat dit er nu is, zij hebben heel veel gedaan, ze hebben ook op andere plekken gegraven en mensen geholpen.' Dien mocht niets zeggen: 'Mijn ouders wisten van niets, we deden het gewoon.'

Haar scherpste herinnering is aan de bevrijding: 'We waren zo blij dat we weer vrij waren, met de muziek gingen we in een optocht door het dorp.' Het liedje dat ze toen zongen, zingt ze alsof ze ze gisteren zo door het dorp danste: 'Ooh wat zijn wij toch blij heden blij/ de moffen zijn weg we zijn vrij/ al die heerschappij en die dwingelandij van de nazi's dat is nu voorbij.'

Dien Brummel-Beumer

