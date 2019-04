Weer rondleidingen in Steengroeve Winterswijk

Door Melanie Lokate

Terwijl de groep geïnteresseerde bezoekers zich van alles over de geschiedenis en het ontstaan van de Steengroeve laat vertellen, legt Dirk Willink van de Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk uit waarom dit nu wel mogelijk is. 'We hebben langdurig gesprekken gevoerd met Sibelco, het bedrijf dat hier kalksteen wint', zegt hij. 'We mogen nu een aantal rondleidingen op specifieke tijden geven. De groepen moeten wel klein zijn.'

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Waar zit de oehoe dan?

Voordat je de Steengroeve betreedt lopen we eerst langs een grote muur met kijkgaten. 'Als je goed kijkt kun je hier de oehoe zien', zegt Möller. 'Dirk waar zit hij precies?' vraagt hij aan Willink. Na de uitleg van Willink turen de bezoekers met verrekijkers en fotocamera's door de kijkgaten.

'Ja ik zie hem', zegt één van de dames. Ze probeert haar man ook te laten zien waar de oehoe zit. 'De verrekijker ligt nu goed, als je nu recht voor je kijkt dan moet je hem kunnen zien!' Maar nee, manlief ziet het dier niet.

'Al die kleuren, prachtig!'

Na een minuut of tien zoeken is het toch echt tijd om af te dalen. 'Ik moet even de poort open doen', zegt Möller. Een groot hek zorgt er voor dat er geen ongenode gasten binnenkomen. Tijdens de afdaling naar beneden zijn mensen onder de indruk. 'Al die kleuren, al die verschillende lagen. Prachtig', zegt een mevrouw. Veel meer mensen zouden dit moeten zien en daarom heeft de Stichting Erfgoed en Nationaal Landschap grootste toekomstplannen. 'Daar bovenop moet een bezoekerscentrum komen en als het even meezit moet er ook nog een echt museum komen', vertelt Willink.

Lobby voor bezoekerscentrum

De lobby om de de 3,5 miljoen euro die het bezoekerscentrum moet gaan kosten, binnen te halen is begonnen. 'De gemeente Winterswijk heeft inmiddels geld toegezegd en nu hoop ik dat de provincie Gelderland hetzelfde doet.'

Afbeelding: Maas Architecten

In het bezoekerscentrum wordt straks iets vertelt over Sibelco. Hoe winnen ze kalksteen en wat doen ze er mee? Daarnaast gaat er iets verteld worden over de natuur en de bijzonderheid daarvan en ook de unieke geologische kwaliteiten van de groeve mogen niet ontbreken.

'Ik hoop dat we in 2021 de deuren kunnen openen.' De bezoekers zijn enorm geïnteresseerd in het museum. 'Als het er is kom ik zeker terug', zeggen twee dames.