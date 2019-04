Risico voor woonwijken: arme mensen op een kluitje

door Jenda Terpstra

Armoede, werkloosheid, schulden en sociale of psychische problemen: deze maatschappelijke problemen concentreren zich steeds meer in dezelfde buurten. Zoals in Immerloo II, een buurt in Arnhem-Zuid die bestaat uit zes hoogbouwflats. Op de galerijen leeft volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bijna de helft van de bewoners van een laag inkomen.

Door een nieuwe woonwet mogen mensen met lage inkomens sinds 2015 alleen nog in de goedkoopste sociale huurwoningen wonen. De landelijke overheid wil het gebruik van huurtoeslag zo terugdringen. In theorie een goed plan, maar in praktijk betekent dit dat de allerarmsten op een kluitje komen te wonen. Woningcorporaties zijn bezorgd. Ze vrezen dat de leefbaarheid en daarmee de wijken achteruitgaan.

Diversiteit in de wijk

‘We zien in Nederland steeds meer een tweedeling: de rijken worden rijker en de armen worden armer’, zegt directeur Eric Angenent van Vivare. ‘Deze buurt is daar een voorbeeld van.’ De woningbouwcorporatie beheert twee flats in de buurt Immerloo II: ‘Een mooie, maar kwetsbare buurt’.

Als mensen van verschillende doelgroepen gespreid wonen, kunnen buren elkaar helpen, zegt hij. Maar als je kwetsbare mensen bij elkaar zet, krijg je een concentratie van problemen. Daarmee loop je het risico dat de buurt achteruitgaat. ‘We hebben straks duurzame huizen, maar achter de voordeur is het armoede, eenzaamheid en overleven’, zegt Angenent.

Terugslag

De diversiteit verdwijnt uit de wijk, zegt ook projectleider sociale ontwikkeling Naffi Allali van Volkshuisvesting, de woningcorporatie die de vier andere flats beheert. Immerloo II is altijd al een aandachtsgebied geweest. Niet voor niets stond het tot 2012 op de lijst van Vogelaarwijken die extra aandacht nodig hadden.

Foto: Omroep Gelderland

Door die extra aandacht ging het lange tijd bergopwaarts, zegt Allali. Maar met de nieuwe wet ziet hij een terugslag. De leefbaarheid neemt langzaam af. Mensen met wie het beter gaat verhuizen, terwijl een nieuwe groep mensen met problemen instroomt.

'Bemoeizorg is nodig'

Branchevereniging Aedes waarschuwde vorig jaar november al dat de achterstandswijken terug zijn. Door het woonbeleid van de afgelopen jaren ontstaat een tweedeling in de maatschappij, en die kloof verdiept zich steeds verder. Sinds die waarschuwing ziet Aedes dat het onderwerp weer hoger op de agenda staat, zegt programmamanager Sander Koomen.

Wat nu vooral urgent is, is dat gemeenten en corporaties afspraken maken met welzijns- en zorgorganisaties, zegt hij. Want in dit soort wijken is begeleiding en ‘bemoeizorg’ nodig. Daarnaast moeten corporaties vooral gaan bouwen.

Naast goedkope sociale huurwoningen moeten er ook duurdere woningen komen in dezelfde wijk. Dat is aan de corporaties, want andere partijen willen vaak niet investeren in zwakkere wijken als Immerloo II, zegt Koomen.

'Wij koesteren scheefhuurders'

Dat er op korte termijn meer ‘bemoeizorg’ nodig is in wijken, zegt ook Naffi Allali van Volkshuisvesting. ‘De loketfunctie die sociale wijkteams hebben werkt niet voor deze bewoners. Veel van hen gaan niet actief op zoek naar hulp.’ Ze schamen zich, of de taalbarrière speelt een rol.

In Immerloo II hebben Vivare en Volkshuisvesting dit al aangepakt. Ze hebben zelf een team ingeschakeld dat achter de voordeur komt bij mensen thuis, om te zien hoe het gaat. Daarnaast werken corporaties in Arnhem met Vroeg Eropaf, een project waarbij mensen met een betalingsachterstand eerder worden benaderd. Daarmee willen ze voorkomen dat schulden hoog oplopen.

Ondertussen proberen woningcorporaties via koepelorganisatie Aedes landelijk te lobbyen voor soepelere huisvestingsregels, om te voorkomen dat buurten verder afglijden. ‘Gek om te zeggen, maar wij koesteren onze scheefhuurders op dit moment’, zegt directeur Eric Angenent van Vivare.

Serie over 'De armste buurt van Gelderland':



Verslaggever Jenda Terpstra liep de afgelopen weken mee in de Arnhemse buurt Immerloo II: een buurt met zes hoogbouwflats en winderige galerijen waar veel mensen op de armoedegrens leven. Wie zijn de bewoners? Merken zij iets van de economische bloei? Wat betekent het om in deze tijd in armoede te leven? Vandaag is de tweede dag dat er verhalen uit deze serie verschijnen op het web, radio en TV. Meer lezen? Het volledige overzicht vindt u hier.



