Overvaller werd winkel uitgejaagd: 'Je gaat hier mij de les niet lezen'

De dader was naar de werkplaats gelopen, daar was de eigenaar aan het werk. Toen hij de dader naar buiten wilde werken, ontdekte hij dat er nog twee daders in de winkel bezig waren. 'Ze waren met een hamer de vitrines kapot aan het slaan', zegt Edith Gelderman.

De winkel is flink onder handen genomen. 'Het is niet zo mooi meer, alles is kapot en veel is weg. We gaan maar eens inventariseren wat er precies weg is, daarna gaan we het rustig opruimen.'

Over het optreden van haar man is ze duidelijk. 'Heldhaftig. Je zegt vaak geef het maar mee, maar het is ook adrenaline. Iemand komt aan je spullen.' Haar man liep verwondingen op, maar de schade valt mee. 'Hij zit nog vol adrenaline en boosheid.'