Nicolette hielp arme Arnhemmers, maar nu kan ze zelf hulp gebruiken

Jarenlang was De Weggeefhoek van Nicolette Engelen (46) een begrip onder Arnhemmers in arme wijken als Immerloo. Maar subsidies droogden op en Nicolette trok noodgedwongen de stekker eruit. Nu, een half jaar later, zit ze zelf in de situatie van de mensen die ze ooit hielp.

door Jenda Terpstra

‘Alles is weg. Het is voor niets geweest.’ Nicolette Engelen zit op een kastje bij het raam van haar flat, rolt een sigaretje en kijkt verdrietig naar buiten. Dat kastje en de rest van haar meubilair heeft ze gratis gekregen. Want Nicolette zit aan de grond.

Nog niet zo lang geleden hielp zij juist anderen. Ze bestierde de Weggeefhoek Geven en Nemen Arnhem. Met een groep vrijwilligers verdeelde ze spullen die ze kreeg van gulle gevers. Die spullen zette ze dagelijks op haar populaire Facebookgroep.

Maar nu is het stil geworden op haar telefoon. De Weggeefhoek is niet meer. Gezinnen die dringend hulp nodig hebben, kunnen niet meer bij haar terecht. De loods die ze had is weg, tot haar groot verdriet. Toen die wegviel, viel ook Nicolette stil. Een relatie die stuk liep en één schuld die ze maar niet onder controle krijgt. Ze zit er doorheen.

Voedselpakketten

Het begon in 2012 met een paar tweedehands spullen. Al snel zag ze dat veel gezinnen meer nodig hadden. 'Die hadden net te veel geld voor de voedselbank en moesten de volle mep betalen in de supermarkt. Terwijl ze maar van een paar tientjes per maand leefden.’

Nicolette voerde het inzamelen op. Bij boeren haalde ze goedkope groenten en verwerkte ze in groentepakketten. Bij bakkers haalde ze gratis broden aan het einde van de dag. Elke vrijdag haalde ze het overschot aan schoolfruit op bij scholen. Bij de lokale supermarkt kreeg ze kratten vol van wat uit de schappen moest. De voedselpakketten deelde ze uit via de Facebookgroep en privé. Inmiddels wist ze wel wie het écht kon gebruiken.

Sandalen in de winter

Zoals het gezin van Natasja in de kruidenbuurt, dat net te veel inkomen had om nog in aanmerking te komen voor de voedselbank. Natasja’s man was weer gaan werken. Gevolg? De toeslagen vielen weg en het recht op een wekelijks voedselpakket. Maar onder de streep hielden ze tweehonderd euro minder over.

Nicolette kwam bij mensen thuis waar alleen matrasjes op de vloer lagen. Of waar kinderen in de winter nog op hun sandaaltjes liepen. Omdat er gewoon geen geld voor schoenen was. Ze ontmoette een alleenstaande man die ziek was geworden en zijn baan was verloren. Ze kwam bij een gezin in een koophuis waarvan beide ouders werkloos waren geworden. Ze hadden niets meer, alleen een hypotheek. Vier jaar lang hielp Nicolette honderden gezinnen in en rondom Arnhem.

Door haar bipolaire stoornis ging dat helpen nooit rustig aan. Op het hoogtepunt, vorig jaar, had haar Facebookgroep 20.000 leden. Met een WIA-uitkering wist Nicolette zelf wat het was om van weinig te leven, dus ze hielp graag. Ze kon het. Dit was van haar.

Vrijwilliger van het jaar

Het helpen liep zo de spuigaten uit dat ze een loods vond voor de opslag. Die kreeg ze gratis, weer via via. Er stond meubilair, huisraad en kratten vol met spulletjes en kleding. Gevers brachten het, hulpbehoevenden haalden het op.

In 2015 kreeg ze een Gelders lintje voor haar goede werk. In 2016 werd ze vrijwilliger van het jaar in Arnhem. Daar stond ze tussen de ‘hoge mensen’ van het gemeentehuis, zoals zij ze noemt. Die zeiden: ‘je weet me nu te vinden hè, Nicolette’. ‘Maar ik was het gemeentehuis was ze nog niet uit of ze waren me vergeten,’ zegt ze.

De stekker eruit

Want het tij keerde. Vorig jaar stopte de subsidie die ze kreeg. De Weggeefhoek was inmiddels een stichting geworden, en voor de loods betaalde ze een lage huur. Het ging om 300 euro per maand. Ze herhaalt het nog maar even. Zoveel was het niet. Zelf kon ze het niet betalen met haar uitkering. Maar wat ze ook probeerde: instanties, fondsen en de gemeente, niemand gaf thuis.

Schandalig, zegt ze achteraf. ‘Diezelfde gemeente wezen minima wel de weg naar mijn Weggeefhoek.’ In de herfst vorig jaar vervloog de laatste hoop op subsidie. Nicolette trok de stekker eruit. Het was genoeg geweest.

Nu zit ze thuis. Ze helpt nog wel wat mensen. Maar wat vooral is overgebleven zijn haar eigen zorgen. ‘Dertig euro per week heb ik soms maar.' Soms komt ze er even niet meer uit. Laatst nog. Ze belde haar ouders, die ook niet veel hebben, en zei: ‘Papa en mama, het is op. En het is het begin van de maand.’

Dat het beter gaat in Nederland hoort ook Nicolette steeds op het nieuws. ‘Maar niet voor de minima’, zegt ze. 'Armoede moet dringend worden aangepakt. Maar ik weet even niet meer hoe het moet.’

Wat is armoede volgens Nicolette?



‘Armoede is dat je het niet meer kan overzien. Dat je het ene gat met het andere vult. Dat je niets meer voor jezelf kan kopen. Maar ook dat je afglijdt. Dat het donker wordt om je heen. Dat je het leven niet meer ziet zitten.



Dat je wakker wordt, en het eerste dat je denkt is: hoe ga ik vanavond koken? Hoe ga ik het deze dag weer doen? Dat je niet meer naar buiten gaat, want alles kost geld en je kan toch niets doen. En armoede is overal om je heen. Ik weet dat heel veel mensen moeten ploeteren om te bestaan in Nederland.’

Over deze serie verhalen: 'De armste buurt van Gelderland'

Verslaggever Jenda Terpstra liep de afgelopen weken mee in de Arnhemse buurt Immerloo: een buurt met zes hoogbouwflats en winderige galerijen waar veel mensen op de armoedegrens leven. Wie zijn de bewoners? Merken zij iets van de economische bloei? Wat betekent het om in deze tijd in armoede te leven? Vandaag de eerste verhalen van deze drie-daagse serie op het web, radio en televisie. Meer lezen? Een overzicht vindt u hier.

Reacties en tips kunt u sturen naar jterpstra@gld.nl