Tientallen mensen lopen Nachtwake langs vijf kerken

Tientallen mensen liepen afgelopen nacht de Nachtwake te Voet in de omgeving van Dieren. De 25 kilometer lange wandeltocht voerde voor de twintigste keer langs de kerken in Spankeren, Dieren, Ellecom, Doesburg en Olburgen.

De Nachtwake te Voet is inmiddels een echte traditie in de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag. De dagen voor Pasen zijn in de Christelijke leer belangrijke dagen. Op Witte Donderdag at Jezus zijn laatste avondmaal, op Goede Vrijdag werd hij gekruisigd.

Wytse Noordhof is één van de oprichters van de meditatieve voettocht. Hij loopt al mee vanaf het begin en wandelde ook afgelopen nacht door de omgeving van Dieren. 'We hebben een fantastische nacht gehad, met mooi weer en een prachtige volle maan', vertelt hij vrijdagochtend. 'Het is een hele mooie belevenis vlak voor Pasen, ieder jaar weer.'

Vijf kerken

De wandeling wordt voorafgegaan met het passiespel, opgevoerd in Spankeren. De tocht startte om 23.00 uur in de RK Emmauskerk in Dieren en ging naar de Nicolaaskerk in Ellecom. Een langere tussenpauze was midden in de nacht bij de Grote Martinikerk in Doesburg. Daar kregen de lopers traditiegetrouw soep en brood.

Vervolgens liepen de wandelaars naar Olburgen voor een dienst in de kerk daar. In de vijf kerken die deze nacht open waren werden verschillende aspecten van het thema 'verlaten' belicht. De wandelaars eindigden op de veerstoep in Dieren.