Tielse band The Dream herleeft vroegere tijden op tentoonstelling Tijdreiziger

Van 18 mei tot 23 juni is in Geleen de tentoonstelling Tijdreiziger tezien; een expositie van een serie posters uit de tijd dat grotepopfestivals ontstonden. De Tielse undercover rockband The Dreamspeelde veel in deze tijd, bijvoorbeeld ook op Kralingen, het eerste grote popfestival in Nederland.

The Dream werd bekend begin jaren '70 in Tiel en verre omstreken. Zij

speelden op veel festivals, zo ook Pinkpop, en tourden in Nederland

met Pink Floyd. Ook in het buitenland stonden ze veelvuldig op het

podium en traden op met namen als The Kinks, Ozzie Osbourne, Black

Sabbath en David Bowie.

Kijk hier een interview met Floris Kolvenbach

Op de tentoonstelling is een audiovisuele tijdmachine van Floris

Kolvenbach aanwezig, waarmee een muzikale reis terug in de tijd kan

worden gemaakt. Over Kolvenbach is tevens het boek Tijdreiziger

verschenen, geschreven door Albert Wammes. Hierin wordt The Dream

vanaf zijn ontstaan gevolgd, vergezeld door een cd met muziek. Op 11 mei geeft The Dream ook nog een optreden in Geleen ter ere van het 50-jarig bestaan van Pinkpop.