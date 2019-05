Oma Jam heeft dringend geleisuiker nodig

Twee jaar geleden heeft ze 8636,- euro overgemaakt. Inmiddels vele honderden potjes verder moet ze duizenden euro's meer hebben verdiend voor het goede doel, maar hoeveel precies, dat wil ze nog even geheim houden.

Oma Jam kan zelf door alle bestralingen niet meer eten of proeven. Als ze een nieuw soort jam uitprobeert, laat ze haar schoonzus proeven. En van de rest weet ze dat het goed is, want de jam is niet aan te slepen. Ze verkoopt haar jam op markten, bij de bakker en vanuit huis. In de voortuin staat een kar, in huis heeft ze een mini-winkeltje.

Foto: Omroep Gelderland

Geleisuiker niet aan te slepen

Oma Jam zoekt met spoed geleisuiker. Ze wil graag door met jam maken, maar daarvoor heeft ze veel suiker nodig. Per pan gebruikt ze een kilo fruit en een kilo geleisuiker. En die suiker is nooit eens in de aanbieding. Riet wil graag elke cent van het potje jam aan het KWF geven en dus vraagt ze via Gelderland Helpt om fruit, maar vooral ook om geleisuiker.

Jaren geleden deed Oma Jam ook een oproep bij Gelderland Helpt. Ze vroeg toen om lege jampotjes. Dat heeft ze geweten. Tot op de dag van vandaag krijgt ze nog steeds potjes voor haar jam. Ze hoopt dat haar roep om suiker net zoveel oplevert, zodat ze nog vele euro's kan doneren aan de strijd tegen kanker.