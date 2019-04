Ede snoept niet uit andere potjes om miljoenengat bij zorg te dichten

door Joukje Beiboer

Op die begroting komt Ede structureel 10 miljoen euro tekort op het sociaal domein. Uit die pot worden onder andere de jeugdzorg, thuiszorg, schuldhulpverlening en het leerlingenvervoer betaald.

Het begrotingsgat wil de gemeente volledig dichten met bezuinigingen op zorg en ondersteuning. Er waren al plannen waarmee 6,5 miljoen euro vrijkomt. Donderdagavond ging het voor de derde keer op rij over een extra bezuiniging van 3,5 miljoen euro.

Maatregelen verkennen

De gemeenteraad besloot dat het college 23 kostenbesparende maatregelen verder mag 'verkennen', zoals dat heet. Dat betekent dat precies uitgezocht gaat worden of de bedachte maatregelen uitvoerbaar zijn en hoeveel geld de gemeente er dan door kan besparen.

In juni wordt er nog een keer over gedebatteerd. En nog voor de zomer wordt er een definitief besluit over de bezuinigingsplannen genomen.

Overigens verwacht het college mede door veranderingen in de Wmo een groter tekort dan de 10 miljoen euro. Het gemeentebestuur schat dat er nog eens 4 miljoen euro nodig is.

Andere geldpotjes?

De SGP stelde donderdagavond voor om te kijken naar andere geldpotjes waarmee het miljoenentekort op de zorg deels gedicht kon worden, maar dat voorstel sneuvelde.

De meeste partijen verwachten namelijk dat de bezuinigingsvoorstellen van het college genoeg kostenbesparing opleveren. 'Als dat niet het geval is, kunnen we in juni tijdens het bespreken van de perspectiefnota nog kijken of extra geld nodig is', zegt Bart Omlo (VVD).

