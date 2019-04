Ruim 1 op 3 huishoudens komt moeilijk rond, armoede blijft groot probleem

Hoewel de economie bloeit, profiteert niet iedereen daarvan. 1 op de 3 huishoudens komt moeilijk rond, zo blijkt uit cijfers van het Nibud. Armoede blijft een hardnekkig probleem. In Gelderland is Arnhem de gemeente met de meeste lage inkomens.

door Jenda Terpstra

Armoede is er nog steeds, ook in Gelderland. Mensen met een laag of onvoorspelbaar inkomen hebben het volgens het Nibud de laatste tijd moeilijker gekregen. Dat komt vooral door stijgende kosten: huishoudens zijn dit jaar meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan vaste lasten. Huur, elektriciteit, gas, maar ook de boodschappen zijn fors duurder geworden door de btw-verhoging begin dit jaar.

Uit nieuwe cijfers van het Nibud blijkt dat 38 procent van de huishoudens in Nederland moeilijk rondkomt. Dat is minder dan tijdens de crisis: tussen 2009 en 2018 was dat nog 45 procent. Maar toch is deze groep nog steeds fors, zegt Corinne van Gaalen van het Nibud.

Het gaat niet alleen om mensen met een langdurig laag inkomen, zoals mensen in de bijstand. De kans op werkloosheid en armoede is voor werknemers met een flexibel contract driemaal zo hoog als bij werknemers met een vast contract.

Wanneer leef je in armoede?

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau leef je in armoede als je tenminste een jaar lang niet het geld hebt voor spullen en voorzieningen die in ons land 'als minimaal noodzakelijk gelden', zoals eten, kleding en een woning.



Het Armoedefonds spreekt van absolute armoede als mensen leven onder de lage-inkomensgrens en bijvoorbeeld niet beschikken over gezond voedsel, een huis, gezondheidszorg, of niet naar school kunnen als de verplichte schoolperiode eindigt.

Hoewel het risico op armoede dit jaar naar verwachting iets daalt, blijft er een ‘granieten bestand’ van mensen die op of onder de armoedegrens leeft, zegt Van Gaalen. ‘Die mensen komen daar niet zo gemakkelijk uit.’

Armoede in Gelderland

In Arnhem moet zeker 14 procent rondkomen van een laag inkomen (minder dan 1.960 euro voor een paar met twee kinderen, 1.040 euro voor een alleenstaande). Dat is veel hoger dan in gemiddeld in Nederland (8,2 procent).

1 op de 3 Arnhemse kinderen krijgt volgens het rapport De Staat van de Stad 2018 geen nieuwe kleren of nieuwe schoenen. Geld om het huis te verwarmen of om onverwachte uitgaven te doen is er vaak niet. Wie een laag inkomen heeft, loopt bovendien meer risico om in de schulden te raken.

Hoeveel procent van mensen in uw gemeente heeft een laag inkomen?

De armste buurt

Tussen Arnhemse wijken en buurten bestaan grote verschillen. Sommige buurten hebben nauwelijks mensen met een laag inkomen. In Immerloo II, een buurt in de wijk Malburgen-Oost (Zuid) waar zo'n 2.000 mensen wonen, leeft maar liefst 41,8 procent van de mensen van een laag inkomen. Het is daarmee de armste buurt van Gelderland.

Het fundamentele probleem van armoede blijft groot, zegt Roeland van Geuns, lector armoede-interventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Het wordt mogelijk alleen maar groter doordat de vaste lasten stijgen, zegt ook hij. 'Tegelijk stijgt het minimumloon of de bijstandsuitkering nauwelijks mee.'

Gemeenten doen veel om armoede te bestrijden, maar dat is vooral ‘pleisters plakken’, zegt van Geuns. Het armoedeprobleem structureel oplossen, daar is veel meer voor nodig.



Serie over 'De armste buurt van Gelderland': Dit kunt u de komende dagen verwachten...



Verslaggever Jenda Terpstra liep de afgelopen weken mee in de Arnhemse buurt Immerloo II: een buurt met zes hoogbouwflats en winderige galerijen waar veel mensen op de armoedegrens leven. Wie zijn de bewoners? Merken zij iets van de economische bloei? Wat betekent het om in deze tijd in armoede te leven? Vandaag de eerste verhalen van deze drie-daagse serie op het web, radio en televisie. Een volledig overzicht vindt u hier.



