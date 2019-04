Nieuwe hoofd- en naamsponsor voor Orion

'De slogan wordt 'activeer de passie'. Dat is wat ik heel graag zou willen terugzien volgend jaar, in alles wat we doen', vertelt directeur Jos Gelling over de ambitie van de nieuwe sponsor. Hij wil dat bereiken door de waan van de dag in de sport los te laten.

Orion heeft voor het nieuwe seizoen vijf nieuwe spelers aangetrokken, waarvan er vier al gepresenteerd zijn. Gelling geeft toe dat die spelers niet enkel op hun volleybalkwaliteiten, maar bovenal ook op de acceptatie van die nieuwe mentaliteit geselecteerd zijn. 'We vonden het belangrijk dat jongens dan wel zeggen dat ze zich daar in kunnen vinden', aldus Gelling.

Kans op landstitel

Huidig trainer Martijn van Goeverden blijft bij het team betrokken. 'Ik denk dat hij als persoon daar goed bij past', stelt Kamps. 'Zoals ik hem ken straalt hij die passie naar mij en het team uit. Ik vind het een goede match.'

Orion is nog in de race voor het landskampioenschap. In de finale is komende weken Abiant Lycurgus, de kampioen van de afgelopen seizoenen, de tegenstander.

