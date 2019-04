Is herdenken van alle tijden of gevoelig voor 'verhipping'?

Bevrijdingsfestivals, memorial-walks, stiltemomenten, adoptie van oorlogsmonumenten, het rijtje kan nog veel langer worden gemaakt. Er wordt wat 'af-herdacht' en geëerd in onze provincie. In hoeverre is de herdenking een trend aan het worden ? Presentator Erik van der Pol onderzoekt het in aflevering zes van '75 jaar vrijheid-op weg naar 2020'.

We herdenken intensiever dan ooit. Is er sprake van 'festivalisering' of 'verhipping' van het herdenken ? De spontaniteit en vrolijkheid van de eerste naoorlogse jaren '46 en '47 lijken in ieder geval terug. We vieren met een grote groep die eigen invulling geeft en zich betrokken voelt. WO2-kenner Joost Rosendaal legt het uit aan Erik van der Pol in het Mekka van de herdenkingen: Wageningen.

Publiek bij optreden Ronnie Flex in Wageningen (Foto: Omroep Gelderland)



Heel klein en voor het eerst

In de Zutphense wijk De Hoven werd maandag 15 april voor het eerst een herdenking gehouden voor WO2-slachtoffers uit eigen buurt. Nooit eerder was het bij de bewoners opgekomen om dat te doen. Een buitenstaander bracht de echte Heufsen op het idee. Tot dit jaar werden dit soort bijeenkomsten alleen in Zutphen zelf (dus over de brug) gehouden. De namen van de 24 omgekomen bewoners van De Hoven werden voorgelezen en leerlingen van de Theo Thijssenschool droegen zelf geschreven gedichten voor. Volgend jaar, 75 jaar na de bevrijding, pakt de wijk het nog grootser aan zo meldt het organisatiecomité.

De eerste herdenking in De Hoven (Foto: Omroep Gelderland)

Wandelend herdenken bij zonsondergang

Tim Ruijling las in oktober 2014 een artikel over de nieuwe brug in Nijmegen. Op de brug staan 48 paar straatlantaarns, als eerbetoon aan de 48 geallieerde militairen die zijn omgekomen tijdens de 'Waalcrossing' op 20 september 1944. De lantaarns gaan rond zonsondergang één voor één aan in het tempo van een trage mars. Tim ging kijken en stond toevallig bij de eerste lichtmast en liep mee met de aanknippende lantaarns. Een idee was geboren. Een tijd later liep Tim samen met een groep veteranen de eerste Sunset March. Sindsdien loopt er iedere avond een veteraan op De Oversteek, soms alleen, meestal met meerdere mensen, die uit het hele land naar Nijmegen komen. Inmiddels staan er ruim 1600 marsen op de teller. Presentator Erik van der Pol wandelt mee.

Jonge rockers over stilstaan bij

De Nijmeegse rockband Navarone vindt het heel speciaal om op bevrijdingsdag te mogen spelen. Dat doen ze in Wageningen en Den Bosch. Gitarist Kees Lewiszong: "Het is supergoed voor de jeugd om even stil te staan bij wat zich destijds heeft afgespeeld en dat het niet vanzelfsprekend is dat we in een vrij land leven. Het is een grote eer om in Wageningen te mogen spelen, het is een bijzondere plek, daar zijn wij ons bewust van. Wij zijn nog een generatie waarin opa's en oma's de oorlog bewust hebben meegemaakt, mijn oma was in Nijmegen tijdens het bombardement, dus dan komt het veel dichterbij. Maar zo heeft iedereen wel een verhaal over familie en oorlog, iedereen weet ervan. Het is goed om erbij stil te staan".

