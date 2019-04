Broek in de sokken! Teken zijn dit weekend superactief

Bioloog Arnold van Vliet sleept met een wit laken over de bosbodem in Ede. Hij heeft meteen 'beet'.

Na twintig stappen zitten er op het witte laken al zes zwarte puntjes, van klein tot heel klein. De teken dachten een nieuwe gastheer gevonden te hebben, maar bijten in het stof. Met een pincet stopt Van Vliet de gevangen beestjes in een klein kokertje. Die gaan mee naar de universiteit voor onderzoek.

(tekst gaat verder onder de foto's)



Een effectieve methode om teken te vangen.

Na bezoek aan het groen altijd een tekencheck doen

Teken maken vier levensstadia door: ei, larve, nimf en volwassen teek. Om een volgend stadium te bereiken, heeft een teek bloed nodig. Dat kan onder meer van muizen, reeën, vogels en honden zijn, maar ook mensenbloed is een prima maaltje.

We worden het vaakst gebeten door de nimfen. Het is belangrijk om na een bezoek aan het groen altijd een tekencheck te doen, want een op de vijf teken in dit stadium draagt de bacterie mee die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Teken leven niet alleen in het bos, ook in het park of je eigen tuin kunnen de beestjes voorkomen.

Twee kontjes hoog

Vaak wordt gedacht dat teken vanuit bomen hun prooi bespringen. Dat is een misverstand, aldus de bioloog. Teken leven dicht bij de grond. Ze bevinden zich op de strooisellaag en op planten die laag bij de grond groeien, zoals bosbessen en varens. Maar ook in gras dat twee kontjes hoog is, voelt een teek zich helemaal thuis.

Ieder jaar krijgen 27.000 mensen de ziekte van Lyme, blijkt uit gegevens van het RIVM. Een miljoen mensen wordt gedurende dezelfde periode door een teek gebeten. Dat betekent dat 2 op de 100 mensen de ziekte van Lyme krijgen na een tekenbeet. Slechts een kleine groep houdt daar ook langdurige klachten aan over. De ziekte van Lyme wordt behandeld met antibiotica, een vaccin is er (nog) niet.

Nieuw virus

Sinds 2016 zijn er op de Sallandse Heuvelrug en de Utrechtse Heuvelrug ook enkele teken gevonden met het TBE-virus. Dat virus kan leiden tot een hersenvliesontsteking. 'De kans daarop is zeer klein', legt Van Vliet uit. 'Laat het je er dan ook niet van weerhouden om lekker naar buiten te gaan.'

In ons land zijn nog geen mensen besmet geraakt met het virus dat in Oost-Europa al langer actief is. Mocht je meer dan drie weken in een (natuur)gebied verblijven waar het TBE-virus heerst, wordt aangeraden om je te laten vaccineren. In ons land is dat vanwege de zeer geringe kans op besmetting niet nodig.

Geen honderd procent bescherming

Mocht je door een teek gebeten zijn, dan kun je die het best binnen 24 uur verwijderen met een pincet of een speciale tekentang. Houd in de gaten of er tot drie maanden na de beet geen rode kring ontstaat of dat er andere symptomen van de ziekte van Lyme optreden. Waarschijnlijk gruwel je al bij de gedachte dat zo'n beestje zich vol drinkt met jouw bloed. Je kunt daarom tekenwerende kleding dragen.

Maar ook daarmee ben je niet honderd procent beschermd. Bioloog Arnold van Vliet stopt in ieder geval altijd zijn broek in zijn sokken als hij het bos in gaat. Op die manier kunnen teken niet eenvoudig via de broekspijp op het lichaam komen. Dat dat er niet uitziet, neemt Van Vliet graag op de koop toe.



Niet geheel volgens de laatste mode, wel effectief tegen tekenbeten. - Foto: Omroep Gelderland