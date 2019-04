Huis van Renkum barst uit z'n voegen; hulp en spullen gezocht voor verbouwing

In de 'huiskamer van Renkum' kan iedereen terecht voor een kop koffie, een warme maaltijd of activiteiten als een potje Rummikub of een geheugentraining. Steeds meer mensen weten het Huis van Renkum te vinden en daardoor zit het er geregeld vol. Bij de gezamenlijke maaltijden zitten er soms mensen op kantoor, bij gebrek aan plek in de zaal.

'Op een slechte dag komen ze me halen'

“Het huis van Renkum is als een warme deken, een tweede huis”, aldus Mary Omme. Mary is depressief. Als ze een slechte dag heeft komen ze haar zelfs halen. Ze gaat altijd, want ze weet dat ze zich beter voelt als ze naar het Huis van Renkum is geweest.

De behoefte om naar het Huis van Renkum te komen is groot, zeker nadat verzorgingshuizen de deuren hebben moeten sluiten en mensen langer thuis wonen. En ook jongeren met psychische klachten komen naar het Huis omdat ze niet terecht kunnen bij een dagbesteding.

Nieuwe vloer

Het Huis van Renkum wil daarom verbouwen. Daarvoor is hulp nodig en ook spullen. Zo zoeken ze een nieuwe vloer (bij voorkeur linoleum), raambekleding (plisségordijnen) en een kastenwand.

De ontmoetingsplek heeft Gelderland Helpt ingeschakeld voor hulp. Kijk op de site voor wat er nog meer nodig is bij het Huis van Renkum.