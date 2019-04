Wilt u ﬁgurant zijn bij Middeleeuwse evenementen?

Bij Levende Historie Harderwijk waan je je helemaal in de Middeleeuwen. Het gezelschap verkleed zich als de mensen uit de Middeleeuwen en leeft zich helemaal in hoe het toen was. Zo zijn er mensen die manden maken of een timmerman spelen. Ook lopen mensen gewoon rond en wordt er een spel gespeeld waar aanwezige bezoekers, vaak kinderen, aan mee kunnen doen. Dit wordt gedaan op op verschillende evenementen zoals het Hanzefestival in Kampen, open monumentendag en het straattheater in Harderwijk. Er wordt gezocht naar figuranten en spelers van alle leeftijden voor verschillende evenementen in de omgeving. Goed toneelspelen is geen vereiste, het plezier staat voorop. Momenteel telt de club 30 tot 35 leden in de leeftijdscategorie van 5 tot 80 jaar.

