Gezonde bomen voorlopig niet tegen de vlakte in Arnhem

Wel is er een aantal uitzonderingen. Zo kan er gekapt worden als de veiligheid in het geding is of als er sprake is van grote 'maatschappelijke of financiële consequenties.' Het idee komt van de Partij voor de Dieren (PvdD).

Die partij maakte zich druk om het kapbeleid van Arnhem, ook omdat het broedseizoen weer is begonnen.

College is verdeeld

Het bestuur van de stad beraadt zich op een nieuw bomenplan, maar dat is er nog niet. Daarom diende de PvdD een motie in om tot die tijd een stop te zetten op de kap van gezonde bomen.

Een meerderheid van de raad, afgezien van ChristenUnie, VVD, D66 en PvdA, stemde voor het plan. GroenLinks was één van de voorstemmers, hoewel de rest van de coalitie (VVD, D66 en PvdA) tegenstemde. Door de stem van GroenLinks haalde de motie het.

Rust, veiligheid en luchtkwaliteit

Naast het broedseizoen droeg de PvdD aan dat bomen een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van de luchtkwaliteit in de stad, aan het behoud van fauna, de veiligheidsbeleving en het algeheel 'welbevinden' van de inwoners van Arnhem.

Ook omdat de bomenkap in de laatste jaren geregeld tot onrust leidde in de Rijnstad, was deze maatregel nodig, vond de partij.

