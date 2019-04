Tbs'er voor derde keer veroordeeld na ontvoering en mishandeling therapeute

Een tbs'er uit de Pompekliniek in Nijmegen is donderdag veroordeeld tot achttien maanden celstraf en tbs met dwangverpleging. De 54-jarige Cor V. achtervolgde tijdens zijn proefverlof een therapeute en mishandelde haar.

V. ontvoerde en mishandelde op 14 juni vorig jaar zijn sociotherapeute. Hij was achterin haar auto gaan zitten en prikte haar met een mes in de rug. Daarna probeerde hij haar zijn eigen auto in te sleuren. Dankzij getuigen werd dit voorkomen, waarna V. ervandoor ging richting Duitsland. In zijn auto werd naast tape ook een touw met aan het uiteinde twee lussen gevonden.

Derde keer tbs

Het slachtoffer was de mentor van de tbs'er en ze werkte in de Pompekliniek. V. was aan het resocialiseren en stond op het punt om op zichzelf te gaan wonen. Nog wel begeleid, maar het is het laatste stadium van een volledige terugkeer in de maatschappij. Dat V. tbs opgelegd heeft gekregen heeft te maken met meerdere verkrachtingen en andere delicten waarvoor hij eerder veroordeeld is.

De rechtbank is van mening dat het onverantwoord is om Cor V. onbehandeld terug te laten keren in de maatschappij. Hij is immers al twee keer veroordeeld tot tbs en is meerdere malen in de fout gegaan tijdens zijn proefverlof. De man moet ook een schadevergoeding van ruim 3.700 euro aan de sociotherapeute betalen.

