Bevrijdingsdag op zondag? Dan geen concert

Op verschillende plekken in Gelderland worden Bevrijdingsconcerten verplaatst of gaan ze helemaal niet door. Bevrijdingsdag valt dit jaar op een zondag, dus staat de zondagsrust festiviteiten in de weg.

In Putten bijvoorbeeld geeft het Mannenkoor Fontanus hun jaarlijkse Bevrijdingsconcert in de Oude Kerk op 6 mei. 'Een heel aantal leden van ons houdt vast aan zondag als rustdag. Ook is er op zondag nog een kerkdienst in de Oude Kerk. Er komt toch redelijk wat kijken bij het organiseren van een concert', aldus secretaris Huib van Doleweerd.

Daar wijst Marko van der Zwaag van de Oranjevereniging Nijkerk ook op. Die club, die normaal gesproken ook de 5 mei-activiteiten organiseert, slaat het Bevrijdingsconcert dit jaar helemaal over. 'We konden er geen kerk voor vinden. Je hebt vanwege alle techniek de kerk toch een hele dag nodig', licht Van der Zwaag toe.

Volgend jaar extra groot

De Oranjevereniging is van plan het concert volgend jaar, 75 jaar na de bevrijding, des te groter aan te pakken. 'We hebben het één keer eerder verplaatst naar een andere datum, maar dat doen we niet meer. Te weinig volk en na 5 mei leeft Bevrijdingsdag niet meer.'

Daar is Van Doleweerd minder zenuwachtig voor: 'Het concert trekt meestal dezelfde mensen, veel familie ook. Die komen toch wel. Bevrijdingsdag leeft erg in Putten: er zijn toen veel mannen vanuit de Oude Kerk in Putten weggevoerd.'

Na de kerkdienst in de bus

In Aalten daarentegen wordt het Bevrijdingsconcert gewoon op zondag gehouden. Het Aaltens Christelijke Mannenkoor doet dat dit jaar samen met het Christelijk Mannenkoor Scheveningen. Er bestaat al sinds de Tweede Wereldoorlog een band tussen de twee plaatsen. Veel Scheveningers moesten toen hun huis uit om plaats te maken voor de Atlantikwall van de Duitse bezetters. Ze vonden toen onderdak in de Achterhoek, onder andere in Aalten.

'Voor Scheveningen was de zondag wel even een probleem, want ze wilden die ochtend nog wel naar de kerk. Nu komen ze na de kerkdienst met een dubbeldekker deze kant op', weet Ab Doornink van het Aaltens Christelijk Mannenkoor. Onder eigen leden was de zondag volgens hem geen probleem. 'We treden vaker op tijdens een kerkdienst.'

Ede vierde bevrijding eerder

Festiviteiten in Wageningen, het landelijke middelpunt van de 5 mei-vieringen, gaan wel gewoon door. Het nabijgelegen Ede vierde eerder al haar eigen bevrijding. Dat is sinds een paar jaar gebruikelijk, omdat de gemeente niet meer in de schaduw van Wageningen wilde staan.