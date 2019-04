Helpt u mee aan een vitaler Rivierenland?

SamenWel! is een toegankelijk online platform over gezond leven in Rivierenland. Gezond leven gaat over gevarieerd eten, voldoende bewegen en lekker ontspannen. Via leuke filmpjes ziet de bezoeker van het platform sociale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en samen eten. Het platform geeft ook een overzicht van het aanbod in de buurt. Het doel is mensen enthousiast maken iets te ondernemen en gezond te leven. Op 9 mei is er een inspiratiebijeenkomst voor mensen die een activiteit aanbieden. Bent u medewerker of vrijwilliger van een niet-commerciële organisatie en wilt u uw activiteit onder de aandacht brengen, dan bent u van harte welkom! Naast informatie staat laaggeletterdheid die middag centraal.

SamenWel! is een initiatief van • Bibliotheek Rivierenland • GGD Gelderland-Zuid • Ziekenhuis Rivierenland.

SamenWel! is actief in de volgende gemeenten:

Culemborg

Druten

Maasdriel

Neder-Betuwe

Tiel

West Betuwe

West Maas en Waal

Zaltbommel

Voor meer informatie zie de site van SamenWel of reageer hieronder!