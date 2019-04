Toekomst 'historische' Arnhemse AKU-fontein nog altijd onzeker

door Huibert Veth

De herinrichting van het Arnhemse Gele Rijders Plein heeft inmiddels heel wat stof doen opwaaien. Het experiment met de Gele Kubus was allerminst een succes. In juni komt het college met een nieuw plan voor het plein. Welke rol de AKU-fontein en de pergola hierin gaan spelen is nog onduidelijk. Arnhemmer Bart Lucassen is als placemaker ervaren met ruimtelijke herinrichting en heeft zich verdiept in de achtergrond van de fontein.

De restanten van de inmiddels gesloopte Gele Kubus bij leer- en werkplaats Walhallab, waar jongeren er hun creativiteit op loslaten. Foto: Bart Lucassen

'Uniek is dat in de jaren '50 kunstenaars en architecten nauw gingen samenwerken', vertelt Lucassen. 'Dat deden ze vanuit de modernistische opvatting dat een samenleving maakbaar is. De kunst en architectuur zijn onderdeel van het leven zelf. De AKU-fontein is hier het eerste voorbeeld van. Het kunstwerk was een geschenk aan de stad.'

'Symbool voor wederopbouw'

'De fontein staat ook symbool voor de wederopbouw van de stad na de Tweede Wereldoorlog. De grondgedachte was dat op de puinhopen van een oude stad een nieuwe, ideale wereld zou herrijzen.' Volgens Lucassen zie je in de maatvoering van het kunstwerk hoe de mens zich verhoudt tot de ruimte. 'De modernisten waren heel erg geïnteresseerd in de Japanse cultuur en bestudeerden de Japanse bouwtradities.'

'Een zekere soberheid'

'Je ziet de afmetingen van de in Japan belangrijke tatami mat terugkomen. Een ninja mag bijvoorbeeld niet meer bezittingen hebben dan op één tatami mat passen. Daar zit ook een zekere soberheid in', vervolgt Lucassen. 'De hele Japanse theeceremonie is te projecteren op de binnenplaats van de pergola. Hierin komen via poëzie en bloemstukken de vier seizoenen en kunst terug.'

'We leven nu in een tijd waarin idealen weer echt een belangrijke rol spelen. Misschien wel juist in onze stad. Die noemen we nu geen wederopbouw meer maar transitie of verduurzaming. Omdat we weten dat het vijf voor twaalf is en onze samenleving moet veranderen. Zonder idealen kom je er niet bij het bouwen van een stad. Dat moet het uitgangspunt zijn bij de invulling van het plein.'

Speelobjecten voor kinderen

Allereerst moet de fontein grondig opgeknapt worden, vindt Lucassen. 'Als het mooi weer is en de fontein staat aan zie je iedereen verkoeling zoeken en kinderen in het water spelen. Hierdoor komen mensen bij elkaar. Dat feestelijke moet de fontein hebben. Je kunt bijvoorbeeld ook speelobjecten voor kinderen maken die energie opwekken.'

De gemeente is volgens Lucassen visieloos. 'Toenmalig wethouder Ine van Burgsteden zei dat we van een betekenisloos plein een nieuw stukje beleving zouden gaan maken. Maar beleving is geen betekenis. Betekenis is wat we met zijn allen in onze hoofden en harten hebben. Daar moet je vanuit gaan. De binnenstad is meer dan de Efteling. De geschiedenis van de stad doet ertoe en verbindt ons Arnhemmers.'

Bekijk hier de reactie van raadslid Lea Manders (Arnhem Centraal). De tekst loopt door onder de video.

Sloopvergunning voorlopig ingetrokken

Manders wilde woensdagavond van wethouder Hans de Vroome weten of hij bereid is om zo snel mogelijk te starten met het opknappen van de AKU-fontein. De wethouder wil hiervoor eerst het gesprek met de raad in juni afwachten. Wel gaf hij aan dat de sloopvergunning voor de pergola voorlopig is ingetrokken.