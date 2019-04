Van den Berg terug als aanvoerder bij NEC?: 'even aan Adrie vragen'

Ook is het onduidelijk of hij dan ook weer aanvoerder is. 'Dat moet je maar even aan Adrie vragen', verwijst hij naar trainer Bogers. 'Ik ben in ieder geval beschikbaar.'

Bij de laatste wedstrijd van de routinier was Jack de Gier nog trainer. 'Ja, het was allemaal niet goed en dan gaat de trainer eruit. Of dat nou de oplossing was, weet niemand. Maar dat is altijd wat er gebeurt. Ik heb dat al best heel vaak meegemaakt. Het zijn wel altijd rare situaties. Ik neem mezelf ook kwalijk dat ik mijn niveau niet heb gehaald om hem te ondersteunen in het veld. Maar we moeten uiteindelijk gewoon verder.'

Trainer Ron de Groot weet dat het niet eenvoudig zal worden in Volendam. 'Een lastig ploegje, dat graag één-op-één speelt en graag door gaat dekken. Belangrijk is dat we onder die druk uit kunnen voetballen. Natuurlijk is het resultaat heel belangrijk, maar we moeten zorgen dat we aan de bal wat beter worden. En niet alleen hopen dat er een balletje achter valt waaruit je kan scoren.'

'De opstelling heb ik nog niet bekend gemaakt. Maar het geeft veel vertrouwen als de ploeg een stukje houvast heeft. Duidelijkheid verschaffen. Over twee weken spelen we de laatste wedstrijd al bij MVV. Hopen dat we dan bij de eerste elf zitten. Ik verwacht dat de laatste ronde beslissend zal zijn. Het liefst bouwen we eerder al een buffertje op, maar we kunnen ons eigenlijk geen misstap meer veroorloven.'

Van den Berg weet ook dat NEC het slechte seizoen toch nog goed kan maken. 'De ups en downs waren te groot en daarom heb je geen constant seizoen en krijg je de uitslagen die we hebben. Nu is er nog de mogelijkheid om er iets van te maken. Dat besef is er ook wel. Anders gaat het echt als een nachtkaars uit. Als we vrijdag geen resultaat halen, wordt het wel heel moeilijk. Zelfs als we alles winnen, hebben we het nog niet in eigen hand. We hebben tenminste nog een doel, want als je nergens meer voor speelt, is er echt geen klote aan.'