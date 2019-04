Stevig signaal Overbetuwe tegen Railterminal: 'Open oor provincie zat met cement dichtgestopt'

'Ik heb geen goed woord over voor het proces dat de provincie heeft gevoerd. Het open oor van de provincie zat met cement dichtgestopt', zegt Aad Noordermeer van BOB in de gemeenteraad van Overbetuwe. Noordermeer is een van de schrijvers van een zienswijze die naar de provincie gaat. De bezwaren in die brief worden door de gehele gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders gesteund.

door Sven Strijbosch

Tot begin mei kunnen er bij de provincie bezwaren worden ingediend tegen het zogenoemde 'inpassingsplan' van de Railterminal. Naast de kritiek van de bewoners komt er nu dus ook een stevig signaal vanuit de Overbetuwse politiek naar de provincie. Lokale politici vinden dat er onvoldoende is geluisterd naar de zorgen en wensen uit Overbetuwe.

In totaal staan de bezwaren en wensen beschreven in een stuk van acht kantjes met 41 punten. Volgens VVD'er Peter de Waard springen er vier belangrijke punten uit: infrastructuur, geluidsoverlast, fietsveiligheid en overlast langs de Rijksweg.

De Railterminal Gelderland moet een overslagpunt worden van vrachtverkeer en de trein in Valburg. Begin maart werden er ruim duizend handtekeningen aangeboden door bezorgde bewoners aan lijsttrekkers van provinciale partijen. Die bezorgde inwoners verenigen zich al langer in de actiegroep Overbetuwe Overbelast.

'Door de papierversnipperaar'

Een deel van de inwoners en lokale politieke partijen ziet de Railterminal het liefst helemaal niet komen. 'Het levert geen substantiële werkgelegenheid op, er zal sprake zijn van toenemende overlast van licht, geluid en fijnstof en het levert extra verkeersdruk op', foetert Hanneke Bruinsma van GroenLinks nog maar eens. 'Het is tijd om dit onzalige plan door de papierversnipperaar te halen en het er nooit meer over te hebben.'

Ondanks alle felle bezwaren uit de gemeente ligt er een inpassingsplan. Een meerderheid in de Provinciale Staten was namelijk voor de komst van de Railterminal. Volgens de provincie draagt een railterminal bij aan meer werkgelegenheid en zorgt het voor CO2-reductie aangezien meer transport over het spoor gaat en minder over de weg.

Bekijk een impressie van de Railterminal (tekst loopt door onder video)



Politieke machtsverschuiving

Ondertussen zijn er verkiezingen geweest en is het krachtenveld op het provinciehuis verschoven. 'Maar voorlopig moeten we er vanuit gaan dat de bestaande plannen blijven liggen. Al hopen we soms wat anders', benadrukt Elbert Elbers van de PvdA.

En als die railterminal er dan toch moet komen, dan wel onder goede voorwaarden. Met dat idee stuurt Overbetuwe nu een zienswijze naar het provinciehuis. 'Deze stap is noodzakelijk om invulling te geven aan de zorgen die breed in de raad en onder inwoners worden gedeeld. De insteek is om de constructieve samenwerking met de provincie te blijven zoeken', aldus de lokale VVD.

Geluid en verkeer

Zo baart onder meer het geluid zorgen, menen de partijen. De zogenoemde piekgeluiden zouden binnen de marges vallen, maar zitten aan het plafond. 'Daarnaast zijn er zorgen vanuit Oosterhout omdat aan die kant geen onderzoek heeft plaatsgevonden', zegt De Waard.

Aangezien de Railterminal zal zorgen voor veel meer (vracht)verkeer moet de A15 eerst worden verbreed en afslag 38 worden aangepakt, zo stelt men in Overbetuwe. Voor die tijd zou de Railterminal niet in gebruik moeten worden genomen. Ook het aantal vrachtwagenparkeerplaatsen en overnachtingsvoorzieningen in de directe omgeving van de Railterminal zou voor de ingebruikname moeten worden uitgebreid.

De fietsveiligheid zou ook hoger op de agenda moeten komen van de provincie, als het aan Overbetuwe ligt. Dagelijks is de route over de Rijksweg populair bij scholieren. Een fietstunnel zou een veilige oplossing kunnen zijn als er straks veel extra vrachtverkeer overheen dendert.

Wethouder steunt bezwaren toch

De hele wensenlijst met 41 punten ligt nu bij de provincie. Wethouder Jan van Baal vond het eerst niet nodig om een zienswijze in te dienen, maar komt daar nu op terug. Waarom werd tijdens de laatste raadsvergadering niet helemaal duidelijk. Het zorgt er wel voor dat zowel de hele raad als het college de bezwaren steunen.

Pas aan het einde van het jaar ligt de Railterminal weer voor in de Provinciale Staten. Dan moet duidelijk worden of er wederom een voor meerderheid is.