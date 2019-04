Kinderen in Aalten maken kennis met robotica en 3D printen

Het KBTO (Kontakt Bedrijfsleven Technisch Onderwijs) ontstond uit een samenwerking tussen het lokale bedrijfsleven en scholengemeenschap Schaersvoorde.

Opwaarderen naar 2.0

De stichting wil jongeren warm maken voor technisch onderwijs en doet dat al 25 jaar. Doel is nu om technieklokalen in Aalten en Dinxperlo op te waarderen naar een 2.0-versie. Het KBTO heeft de gemeente Aalten om een jaarlijkse subsidie van 5.000 euro gevraagd en kreeg die ook.

'In de Schaersvoorde bij het station in Aalten is een technieklokaal ingericht en dat is voor de kinderen op de basisschool een prachtig middel om in aanraking te komen met machines, zoals bijvoorbeeld een draaibank', zegt wethouder Hans te Lindert van Aalten.

Junge Uni

Het technieklokaal werd al gesteund door de IKAD (Industriële Kring Aalten Dinxperlo). 'De gemeente gaf nog geen subsidie maar doet nu dus ook mee', zegt Te Lindert, die bovendien ook over de grens kijkt, naar het platform Junge Uni in het Duitse Bocholt.

De Junge Uni biedt kinderen tussen de 6 en 18 jaar de mogelijkheid zich door excursies en workshops te verdiepen in de wereld van wetenschap en techniek.

'We komen al bij de Steam Academy in Winterswijk en misschien wil 'Bocholt' ook wel met ons samenwerken', zegt Te Lindert. 'We kijken nadrukkelijk naar beide zijden van de grens en hoe je het aan elkaar kunt knopen. Dat zou mooi zijn.'