Koen Bouwman: 'Fietsmechanicus is goud waard'

Een van de doelen van wielrenner Koen Bouwman uit Ulft is deelname aan de Giro d'Italia. Maar dat leek op losse schroeven te staan toen hij in de Tirreno-Adriatico afstapte met rugklachten. Een tiendaags verblijf in het Spaanse Bilbao bracht uitkomst.

'Daar zit onze fietsmechanicus. Die ontdekte dat ik scheef op mijn fiets zat, iets wat er met de jaren ingesleten was. Hij heeft me recht gezet, al voelde het voor mij in het begin nog als scheef. Die man is goud waard', benadrukt Bouwman.

'Zoiets geeft vertrouwen'

In 2017 brak hij door toen hij in het Critérium du Dauphiné een rit won en de bergtrui mee naar huis nam. Het is tot nu toe zijn enige zege. 'Ik was goed, kon twee keer meezitten in een ontsnapping met één keer de etappezege als resultaat. Zoiets geeft wel vertrouwen. Dat je weet dat je, als je voorop zit, het ook kunt afmaken.'

Sindsdien mocht hij heel soms ook op jacht gaan naar nieuw persoonlijk succes, vorig jaar in de Giro bijvoorbeeld. 'Ik heb wel iets meer kansen gekregen, maar het is ook niet zo dat ik vaak met de vuist op tafel kan slaan.'

'Primoz is een van de favorieten'

In de Giro was er vorig jaar ook iets meer speling binnen de ploeg. 'Met George (Bennett) hadden we een goede kopman, maar we wisten ook dat hij de Giro niet zou winnen. Met Primoz (Roglic) ligt dat anders. Hij is een van de favorieten. Er zal heus wel een keer een moment komen dat er een grote groep wegrijdt en ik meekan, of dat ik er in een finale nog bijzit. Maar Primoz staat voorop.''

Zondag debuteert Bouwman in de Amstel Gold Race, de enige Nederlandse klassieker, waar hij in dienst rijdt van de Belgische kopman Wout van Aert. 'Het is superleuk om de Gold Race te rijden, ook al omdat het in de buurt is en er veel bekenden zullen komen kijken', vertelt de 25-jarige coureur, die vrijdag een trainingsstage in het Spaanse gebergte afsluit.