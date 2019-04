Koninginnedag 10 jaar later | Senna (18) raakte zwaargewond: 'Een wonder dat ik er nog ben'

door Judith Spanjers en Maaike de Glee

De lesauto stopt voor de deur. Senna is 18 en krijgt vandaag haar eerste rijles. Normaal een heugelijk moment, maar Senna ziet er erg tegenop. Als ze instapt krijgt ze een beklemmend gevoel. Ze begint te trillen. Wat gebeurt er? Ze stapte altijd bij iedereen in de auto, maar waarom begint ze nu te trillen? De auto voelt voor Senna ineens als een moordwapen.

Thuis in Tilburg vertelt Senna haar verhaal. Ze is altijd uit de publiciteit gebleven, maar nu ze achttien is, wil ze graag vertellen hoe het met haar gaat. Senna is ervan overtuigd dat ze tien jaar geleden een beschermengel heeft gehad. 'Het is een wonder dat ik er nog ben.' Behalve hoofdpijn heeft ze nog weinig hinder van haar verwondingen. Als ze lang loopt, zeggen anderen dat haar been sleept, maar ze heeft er zelf geen last van. Wel is ze vergeetachtig. 'Als ik mijn telefoon overal aan het zoeken ben, blijkt ie gewoon op tafel te liggen.'

30 april 2009, Koninginnedag. Vanuit Tilburg vertrekt de bus van drumband Prinses Juliana richting Apeldoorn. De drumband is als speciale gast uitgenodigd voor de historische optocht, omdat Prinses Juliana 100 zou worden. De drumband bestaat uit verstandelijk beperkte leden en vrijwilligers die hen begeleiden. Ze zitten samen opgetogen in de bus. Senna is er ook bij. Zij mag samen met haar broertje mee, omdat haar moeder al zeventien jaar vrijwilliger is bij de band.

Als ze in Apeldoorn zijn, mogen de kinderen vooraan staan. Dan kunnen ze alles goed zien. Senna staat met haar roze fototoestel klaar om foto’s te maken.

Een doffe klap

Na lang wachten komt de koninklijke familie aan in de bus. Senna zwaait en lacht. Plotseling hoort moeder een doffe klap. In een flits ziet ze ineens een auto voorbijkomen. Ze denkt: wat gebeurt hier? Binnen een paar seconden is het kruispunt bij de Naald een grote ravage. Moeder Miranda ziet nog net de geschrokken reactie van de koninklijke familie. Dan ziet ze haar dochter liggen. Roerloos op de grond. Ze rent ernaartoe en ziet niets meer om haar heen. Senna komt af en toe even bij en valt dan weer weg. Het lijkt uren te duren.

Drama op de kruising

Moeder Miranda is gefocust op de gewonde Senna. Opeens bedenkt Miranda: waar is mijn zoon Djordin? Ze kijkt om zich heen en ziet dan pas het slagveld. Overal liggen slachtoffers. Hulpverleners zijn aan het reanimeren. Ze loopt om de slachtoffers heen en dan ziet ze een bekende van de drumband. Alles is goed met Djordin. Gelukkig. Hij is samen met de drumband afgevoerd naar de school waar ze zich van tevoren hadden verzameld.

Miranda snelt weer naar Senna die nog steeds op de grond ligt. Hulpverleners en agenten bekommeren zich over haar. Ze wordt als één van de laatste gewonden meegenomen door de ambulance, richting ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Daar wordt ze drie dagen later wakker. Ze weet niets meer van wat er is gebeurd. Niet dat ze als een pop door de lucht werd geslingerd, niet dat ze op het asfalt terecht kwam en niets van de hulpverleners om haar heen.

Koninklijk bezoek

De koninklijke familie is aangeslagen en zeer betrokken bij de slachtoffers en de nabestaanden. Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet staan zelfs een paar dagen later aan het bed van Senna. Senna is dan pas net een beetje bij. Van Vollenhoven breekt op zijn eigen wijze het ijs. ‘Wat heb jij een schattig neusje. Ik zou je wel in willen ruilen voor negen kamelen’, zegt Van Vollenhoven aan het bed tegen Senna. Van Vollenhoven belooft haar dat hij haar meeneemt naar de dierentuin.

Op 8 mei is Senna jarig. Ze wordt 9 jaar. Als verrassing wil haar tante regelen dat haar grote idool Marco Borsato een kaartje stuurt voor haar verjaardag. Maar de verrassing wordt nog groter als de zanger besluit om op bezoek te gaan in het ziekenhuis. Een droom komt uit. Een uur later wordt ze ontslagen uit het ziekenhuis.

Zwarte dag

Ondanks het mooie verrassingsbezoek van Marco Borsato, is 8 mei een dag met een zwarte rand. ’s Avonds is er een grote herdenking in Apeldoorn en diezelfde avond overlijdt Marij, één van de vrijwilligers van de band die net als Senna zwaargewond raakte na de aanrijding. Miranda heeft het er zwaar mee. Marij stond op de kruising achter Senna. Ze heeft het gevoel dat Marij het leven van Senna heeft gered.

Terwijl ze hoort dat Marij is overleden, heeft ze thuis de zorg over Senna. Herstel is de eerste prioriteit. Senna brak haar linkerscheen- en kuitbeen, plus haar rechtersleutelbeen. Verder heeft ze een scheur in haar schedel en een hersenschudding. Ze gaat vaak naar het ziekenhuis voor therapie voor haar been. Ze ziet dan ook de psycholoog.

Trauma

Als Senna zich gedraagt zoals altijd, goed slaapt en eet, dan is er niets aan de hand, is de boodschap van de psycholoog. Terwijl het met Senna steeds beter gaat, stort moeder Miranda na een jaar zorgen in. Op weg naar haar werk breekt de paniek uit. Haar lichaam is op. Op advies van de huisarts gaat ze naar de psycholoog. Dit helpt haar, waardoor ze na drie weken weer aan het werk kan. Helemaal weg is het trauma nog niet. Nog steeds als ze een auto hoort, kijkt ze om. ‘Ik ben ook altijd op mijn hoede in een menigte. Ik ben niet echt bang, maar ik ben heel alert.’

Pieter van Vollenhoven deed in 2009 zijn verhaal over het drama van Koninginnedag in tv-programma Netwerk. Hij vertelt in dit interview ook over zijn bezoek aan Senna in het ziekenhuis. Kijk hier naar het verhaal van Pieter van Vollenhoven.

Roze fototoestel onder motorkap gevonden

De familie heeft nog tastbare herinneringen in huis waarmee ze af en toe terugblikken op de bewuste dag. In Senna's kamer ligt haar roze fototoestel dat later onder de motorkap van de dader is teruggevonden. Er zit geen krasje op. De sd-kaart waar de foto's op staan, zat er niet meer in toen ze het toestel terugkreeg van de politie. Ze heeft nog vaak de video's van die dag op internet teruggekeken. Foto’s van destijds bekijkt ze ook nog regelmatig, zoals de foto's van het bezoek van Marco Borsato in het ziekenhuis.

Van Vollenhoven is zijn belofte nagekomen. Hij nam Senna en haar familie een paar maanden later mee naar de dierentuin. De familie bewaart mooie herinneringen aan die dag. De foto van dit bezoek prijkt al tien jaar op het dressoir in de woonkamer. In de eerste jaren kreeg ze ook elk jaar nog een kerstkaart. ‘Heel veel liefs en met een dierbare groet’, stond erop. Met de handtekeningen van Pieter en Margriet.

De rijlessen van Senna gaan inmiddels steeds beter. Ze is vastbesloten haar rijbewijs te gaan halen. Ze had er nooit moeite mee om bij anderen in de auto te stappen, maar soms op onverwachte momenten steekt het trauma dan toch weer even de kop op. Die momenten wennen nooit.

Deze foto van het bezoek aan de dierentuin met Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet staat al tien jaar op het dressoir in de woonkamer van Senna.

Marco Borsato heeft sinds zijn bezoek aan het ziekenhuis een hele warme band met Senna. Een dag na haar achttiende verjaardag zong hij vorig jaar in concertzaal 013 haar lievelingsnummer 'Als rennen geen zin meer heeft'.