Verdriet bij beperkte sporters om gestolen fitlight

Verdrietig en teleurgesteld zijn ze, de sporters van bewegingscentrum Fitlife in Arnhem. Hun geliefde fitlight, een duur apparaat waarmee vrijwel iedere dag getraind wordt, is gestolen. Van de dader ontbreekt ieder spoor en een nieuwe is niet zomaar te betalen.

door Jesper Stoffelen

'Het is een groot gemis. Onze cliënten balen enorm, want ze trainen heel graag met de fitlight', vertelt medewerker Anouk Heijnens over de teleurstelling binnen het sportcentrum voor mensen met een beperking. 'Ze vragen iedere dag of er een nieuwe komt, maar wij kunnen dat niet betalen. De kosten voor zo'n apparaat bedragen al snel 5.000 euro en dan heb je nog maar een basisvariant', verzucht ze.

Met de fitlight trainen de ongeveer 150 sporters bij Fitlife hun coördinatie en evenwicht. Dat gebeurt door middel van lampjes, waarop zij moeten reageren door erop te staan of de lampjes aan te tikken. De schijven met de lampjes worden na afloop van een training altijd opgeborgen in een koffer. Maar sinds enkele weken is de koffer verdwenen.

Overal gezocht, maar niet gevonden

'We hebben camerabeelden bekeken en overal gezocht, zelfs in de bosjes rond ons gebouw. Maar helaas, we hebben de koffer niet meer gevonden', zegt Heijnens. Het is ook uitgesloten dat de koffer ergens anders is neergezet. 'Daar hoopten we op, maar we zijn net verhuisd naar een andere plek op Het Dorp. Het pand waaruit de koffer verdween is helemaal leeggehaald.'

Er is aangifte gedaan, maar omdat er zo weinig aanwijzingen zijn denkt het centrum niet dat de dader snel gevonden wordt. Daarom is men een actie gestart om geld in te zamelen. 'We hopen zo geld bij elkaar te krijgen om een nieuwe te kopen en de cliënten weer blij te maken', vertelt Heijnens.

Tijdens de opening van de nieuwe locatie over twee weken wordt er ook geld ingezameld.

