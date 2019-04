Ruim 1,5 miljoen euro voor duizenden zonnepanelen op daken Lingewaard

'Uiteindelijk willen we zonnepanelen plaatsen op de daken van alle geschikte gebouwen in bezit van de gemeente. Dit betekent een flinke investering. We doen dit stap voor stap', laat de gemeente weten.

In eerste instantie gaat het om vijf gebouwen waarvan de daken moeten worden vol gelegd met ruim 5500 zonnepanelen. Het gaat om het gemeentehuis, de gemeentewerf, het Kulturhus Angeren, de voormalige bibliotheek in Doornenburg en sportcomplex Walburg in Gendt. Het kulturhus krijgt de meeste panelen: ruim 1500.

Ruimte voor meer

In totaal is er volgens de gemeente ruimte voor 11.000 zonnepanelen op gemeentelijke daken. Ter vergelijking: het zonnepark in Nijmegen, op het terrein van de voormalige energiecentrale, heeft 8000 zonnepanelen.

'Binnen de kernen hebben we nog meer gebouwen in eigendom van de gemeente. Ook deze gebouwen willen we verduurzamen door zonnepanelen aan te brengen. Hierbij willen we de samenwerking zoeken met de gebruikers van het gebouw, omwonenden en inwoners van Lingewaard', aldus de gemeente.

Na de eerste 5500 zonnepanelen zullen er dus nogmaals 5500 moeten worden geplaatst. Daarmee kan voor duizend huishoudens duurzame elektriciteit worden opgewekt.

Stemming in juni

De gemeenteraad van Lingewaard stemt in juni over het plan van wethouders Theo Janssen (Vastgoed) en Aart Slob (Duurzaamheid). Bij instemming zal er gestart worden met de eerste 5500 panelen.