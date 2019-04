Gemeentebelang blijft kritisch op provincie over afsluiten paden Nunspeetse bossen

Gemeentebelang is blij dat het college van burgemeester en wethouders de wens heeft uitgesproken zo min mogelijk paden af te sluiten in de Nunspeetse bossen en natuurgebieden. Dit naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen. Wel blijft Gemeentebelang de plannen van de provincie kritisch volgen.

Raadslid Pieter-Jan van Rossen: 'We zien dat het college en Gemeentebelang voor het overgrote deel op dezelfde golflengte zitten, maar eerdere uitspraken in de media van de Gelderse gedeputeerde Schouten maakt dat we dat vertrouwen nog niet helemaal hebben in de provincie. We blijven kritisch de plannen rond recreatieve zonering volgen.'

Geen slot

Deze plannen moeten er voor zorgen dat de druk op bepaalde, kwetsbare, delen van de Veluwe lichter worden en er tegelijkertijd meer mogelijkheden komen binnen minder kwetsbare gebieden. Gemeentebelang ziet daar het belang van in, aldus Van Rossen: 'Dat het niet overal goed gaat met de natuur op de Veluwe is zeer duidelijk. Niets doen is dus ook geen optie, maar het geheel moet wel in balans blijven met de toegankelijkheid en de mogelijkheid om van deze natuur te kunnen genieten. Gebieden en paden verschuiven, zodat ergens anders rust ontstaat lijkt ons dus prima, maar het slot erom zoals eerder geschetst is, is wat Gemeentebelang betreft echt geen optie.'

Overleg

Ook was Gemeentebelang blij te vernemen dat het college een actieve rol vervult om met de provincie en diverse grondeigenaren in gesprek te komen en blijven. Van Rossen: 'Daar zullen ze deze wens van de inwoners van Nunspeet ook nadrukkelijk onder de aandacht brengen.'