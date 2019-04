Na de deelfiets nu ook de deelauto; wordt dit een succes in Overbetuwe?

Een elektrische fiets of elektrische auto huren in Elst? Dat kan vanaf nu. Wethouder duurzaamheid Dimitri Horsthuis-Tangelder luidde de campagne ‘Ontdek de e-bike en e-deelauto’ in. Het gaat om een proef, die tot het najaar loopt.

De gemeente wil mensen meer kennis laten maken met e-bikes en elektrische auto's. Voertuigen die je ergens oppikt en weer op verschillende plekken kunt achterlaten; de deelfiets of deelauto.

Schoon alternatief

Volgens de wethouder moeten mensen waarschijnlijk nog even wennen aan het concept van de deelauto; het is nog relatief nieuw. Doel is om inwoners gezond te houden en om een groene oplossing te bieden.

De elektrische deelauto zou een alternatief moeten worden voor een tweede auto. ‘De aanschaf van een tweede auto gebeurt toch best vaak, dat moet teruggedrongen worden. Straten raken te vol en het is funest voor het milieu. Zo’n extra wagen is toch een extra kostenpost op de oprit’, vertelt wethouder Horsthuis.

Straten raken te vol

Het project is samen met bewoners tot stand gekomen. de wijken Westeraam en Eshof in Elst hebben met de gemeente gesproken over gezonde en duurzame maatregelen voor hun wijk.

De parkeerdruk zou te groot zijn, omdat veel gezinnen daar twee auto’s hebben. Bovendien ligt de snelfietsroute RijnWaalpad pal voor de deur. Een uitgelezen kans dus.

Overbetuwe besloot om de 'deelproef' in deze wijken te starten. Als blijkt dat het een groot succes is, dan sluit de gemeente niet uit dat andere buurten en dorpen in de toekomst ook op het project kunnen instappen.

‘Kwestie van wennen’

Horsthuis zet de voordelen nog een keer op een rij: ‘Als je een auto nodig hebt, heb je er makkelijk een tot je beschikking. In grotere steden zijn deelauto's normaler, maar ook in onze gemeente hebben mensen vaak een auto nodig. Het is een kwestie van wennen.'

Tot eind september kunnen inwoners een e-bike gratis lenen.