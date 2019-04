Bruchem in 1966: boeren, bloemen en aardbeien

Het is maandag wasdag 15 augustus 1966 en de cameraploeg van de dorpsfilmers brengt dat heel duidelijk in beeld in Bruchem in de Bommelerwaard. En als de was dan droog is, dan wordt er ook netjes gestreken. Op de lagere school is het tijd voor aardrijkskundeles aan de atlassen op de tafeltjes te zien.

De geit uitlaten

Veel oudere inwoners zijn nog actief op het land of bij het melken van de koeien. De aardappels worden lekker buiten voor het huis geschild en veel dames zijn druk bezig in de (moes)tuin. Bij diverse Bruchemmers met pet is de sigaar populair, een enkeling steekt voor de show zijn pijp in de mond. Een jongedame laat in plaats van een hond een geit aan een touw uit en de slager is bezig zijn eigen 'varkentje te wassen' voor er worst en karbonades van wordt gemaakt.

Jonge Bruchemmers; worden ze boer of kweker ?

Dorp met eigen landbouwschool

Om de aankomende jonge boeren een goede opleiding te kunnen geven werd in het dorpje direct na de oorlog de lagere landbouwschool Den Hoek opgericht en voor een andere beroepstak kon je ook nog in de kassen terecht waar bloemen en aardbeien werden gekweekt. Let vooral ook op de vluchtheuvel bij de kolk, ooit aangelegd op bevel van koning Willem III om de voeten droog te houden tijdens hoogwater. De heel kleine optocht aan het eind van de film wordt gehouden door leden van de plaatselijke wandelvereniging De Tippelaars die regelmatig op zaterdagen de benen strekken tijdens tochten door de regio.

Te zien dinsdag 30 april 2019.

Ons Dorp: dinsdagen vanaf 17.20 uur (ieder uur herhalingen) en eerder die dag op de Facebook-pagina van Omroep Gelderland.

Aflevering 5 in de nieuwe reeks in 2019.