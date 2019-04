Acties dreigen bij Teijin Aramid in Arnhem

De bond stelt het Japanse Teijin een ultimatum. Als het bedrijf voor dinsdag 18.00 uur niet instemt met de eisen, dan 'gaat de boel 's avonds plat', zegt FNV-bestuurder Janwillem Compaijen.

De bond wil er voor iedere medewerker 3000 euro bij. Ook vindt de FNV dat er meer arbeidskrachten in dienst moeten worden genomen en gaat het zogenoemde generatiepact de bond niet ver genoeg. Dat pact moet het mogelijk maken dat oudere werknemers korter werken.

Structurele flater

Volgens Compaijen gaat het Teijin voor de wind, maar laat het bedrijf het toch weer tot acties komen. 'Het is een gek bedrijf. Onze voorstellen zijn alleszins betaalbaar, maar ze komen toch niet over de brug. Het is onnodig. Het is een structurele flater. In 2014 en 2015 liepen ze ook al tegen acties aan.'

Als er nu ook weer acties komen, overlegt de bond met Teijin hoe die het beste kunnen worden gevoerd. 'Dat klinkt misschien gek, maar als je zomaar een machine uitzet, dan draait die in de soep. Dan is die total loss. We willen dat de productie stopt, maar niet permanent.'

Ruim 200 medewerkers in Arnhem

Teijin zit behalve in Arnhem ook in Emmen en Delfzijl. Er werken zo'n 1200 mensen. Op de Kleefse Waard in Arnhem gaat het om zo'n 50 medewerkers, op het hoofdkantoor aan de Velperweg werken er ongeveer 180.