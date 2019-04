Daling WW zet door in FoodValley

In maart is het aantal WW-uitkeringen in FoodValley afgenomen. Het zijn er opnieuw minder dan vorige maand en ook minder dan een jaar geleden, dat meldt het UWV donderdag in een persbericht. Seizoenswerk draagt volgens de instantie bij aan een verdere daling. In het voorjaar komt het horecaseizoen weer op gang. Dit biedt kansen voor werkzoekenden.

FoodValley houdt dalende lijn WW-uitkeringen vast

Eind maart 2019 verstrekte UWV 3805 WW-uitkeringen in FoodValley. De organisatie stelt dat de daling vergeleken met een jaar geleden bijna 18%, is, dat zijn 822 uitkeringen. In januari steeg de WW nog licht, in februari daalde de WW al weer. Die trendmatige daling zette in maart dus door. Seizoenswerk draagt bij aan een verdere daling, bijvoorbeeld in horeca & catering.

Horecaseizoen biedt kansen voor werkzoekenden

In het voorjaar gaat het horecaseizoen van start. Dat is ook zichtbaar bij de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen in FoodValley. Door minder werk in de wintermaanden, neemt het aantal nieuwe WW-uitkeringen vanuit de horeca tijdelijk toe. In het voorjaar en de zomer daalt het aantal mensen dat vanuit een horecabaan in de WW terecht komt.

Er zijn volgens het UWV veel kansen voor werkzoekenden in de horeca. Met name naar medewerker bediening horeca en (basis)koks is er veel vraag vergeleken met het aantal werkzoekenden.