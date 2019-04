Nog één keer klinkt de Passie in de Loilse kerk

door Jesper Stoffelen

'Het gebouw is niet belangrijk, maar elkaar ontmoeten wel. En dat laten we terugkomen in onze invulling van het lijdensverhaal', vertelt schrijfster Gerda Balduk. De katholieke kerk in het dorp sluit omdat de parochie de ruim honderd jaar oude kerk te koop heeft staan. 'De historie van de kerk komt ook terug in het verhaal. We willen laten zien hoe Loil vroeger was en wat er allemaal veranderd is.'

Sluiting roept emoties op

De laatste uitvoering en naderende sluiting roept ook emoties op bij de dorpsbewoners. 'Het is voor veel dorpsgenoten de plek waar ze zijn gedoopt en getrouwd of afscheid hebben genomen. Als die plek dan verdwijnt, voel je dat', zegt Balduk. Ze is één van de schrijvers, maar vertolkt dit jaar ook voor het eerst de hoofdrol.

De kerk heeft door de sluiting dit jaar een grote rol in het lijdensverhaal. 'In ons verhaal zitten bijzondere anekdotes over het vroegere leven rond de kerk in Loil. Die komen van onze eigen ouders en grootouders, zoals de opa van mijn kinderen. Dat vind ik erg bijzonder', vervolgt ze.

Ook de bezoekers van de eerste uitvoering op woensdagavond zijn onder de indruk. 'Het was een belevenis, ik had kippenvel', zegt één van hen. Een ander is ook vol lof over de Loilse Passie. 'Ik vond het geweldig, ben blij dat ik geweest ben. Echt mooi.'

Zeventig vrijwilligers

Acht jaar geleden startten de koorleden als een van de eersten in de Achterhoek met een eigen uitvoering. De Passie heette toen nog The Passion, tot onvrede van de landelijke variant. De naam is veranderd, maar het concept bleef hetzelfde: een eigentijdse versie van het lijdensverhaal. Iedere twee jaar verteld, gespeeld en gezongen door inwoners van Loil.

Zeventig vrijwilligers zijn er dit jaar betrokken bij de laatste Loilse Passie. Drie avonden wordt het verhaal verteld in een volle kerk. Er zijn nog enkele kaarten voor de uitvoering van donderdag, die van vrijdag is uitverkocht.