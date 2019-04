Vier Gelderlanders van start in Amstel Gold Race

De 36-jarige Wageningse geldt als één van de favorieten. Bij haar eerste deelname in 2017 werd ze direct derde. Vorig jaar moest ze in het peloton blijven, omdat een ploeggenote mee in de aanval was. Van Vleuten won dit jaar al de Strade Bianche en werd tweede in de Ronde van Vlaanderen.

Bij de mannen is Robert Gesink uit Varsseveld van de partij. Hij debuteerde in 2008 al in deze koers en leverde zijn beste prestatie tien jaar geleden, toen hij na de Keutenberg in de aanval trok en derde werd. Koen Bouwman uit Ulft maakt zijn debuut in de Amstel Gold Race. Foto: Omroep Gelderland

Ook Oscar Riesebeek uit Tiel (foto) is erbij. Hij was vorig jaar langdurig in de aanval en werd pas tien kilometer voor de finish bijgehaald en eindigde nog als beste Nederlander.