Burgemeester Bruls positief over wietproef: 'Wie niet mee doet raakt vergunning kwijt'

Marieke Smit (GroenLinks) maakt zich zorgen over het ingezetenencriterium: de eis dat wiet alleen aan inwoners van de gemeente verkocht mag worden. Vasthouden aan die eis is volgens de coffeeshophouders desastreus, omdat zij juist veel afzet hebben aan Duitsers. Bovendien zouden Duitsers volgens hen in dat geval 'op straat' aan hun wiet proberen te komen.

Maar het ingezetenencriterium geldt niet voor Nijmegen omdat de Waalstad niet direct grenst aan het buitenland, zo antwoordt de burgemeester. 'Dat had ik in oktober al gezegd', voegt Bruls daar aan toe.

Bovendien interesseert het hem weinig wat de coffeeshophouders vinden. 'Mocht iemand niet mee willen doen en wij gaan wel een experiment doen, dat betekent dat trouwens wel onherroepelijk dat die coffeeshophouder zijn of haar vergunning zal moeten inleveren.'

Verhoudingen duidelijk stellen

Bruls wil daarmee 'de verhoudingen duidelijk stellen', omdat de coffeeshophouders al jaren geld verdienen aan iets wat in principe illegaal is, maar gedoogd wordt. 'Ze verdienen al genoeg geld. En dat is nu wat we eigenlijk willen doorbreken door naar een vorm van regulering te gaan, zodat we het uit de illegaliteit halen.'

Marieke Smits wil verder dat de gemeenteraad nauw betrokken wordt bij de opzet van het experiment. Maar ook hier maakt Bruls de verhoudingen duidelijk door te stellen dat de burgemeester daar over gaat en niet de gemeenteraad, al zegt hij wel toe om de raad op de hoogte te houden.

'Zo snel mogelijk beginnen'

GroenLinks is al jaren enthousiast over een proef met legale wietteelt. Het lost volgens Smits 'achterdeurproblematiek' op voor coffeeshops, omdat zij op dit moment op geen enkele legale manier hun wiet kunnen inkopen. 'Daarnaast kun je de kwaliteit controleren van de wiet die je verkoopt. En je kunt ook wat doen aan de brandgevaarlijke illegale kwekerijen die we op dit moment hebben.'

GroenLinks wil zo snel mogelijk beginnen met de proef. De partij vraagt zich af waarom de gemeenteraad nog niet is ingelicht over de vraag of Nijmegen gaat deelnemen. Want de datum van aanmelding (23 april, red.) komt snel dichterbij, zo redeneert Smits.

Maar burgemeester Bruls antwoordt daarop dat die datum pas vorige week bekend is geworden. 'We werken wel snel, maar niet zo snel.' Bovendien verwacht hij dat de termijn van inschrijving voor deelname nog wel opgeschoven wordt, omdat de Tweede Kamer nog een debat wil over de wietproef.