Steenhouwer uit Winterswijk hoopt op Notre-Dame: 'Mooie klus'

Slotboom Steenhouwers heeft goede hoop een rol te krijgen in de restauratie van de Notre-Dame in Parijs. De kathedraal werd woensdag deels verwoest door een grote uitslaande brand.

De ambachtelijke steenhouwerij uit Winterswijk is momenteel betrokken bij de restauratie van de Eusebiuskerk in Arnhem. Binnenkort neemt het restauratiebedrijf de Utrechtse Dom onder handen, terwijl ook de Sint-Janskathedraal in Den Bosch op de planning staat.

Papierwinkel

De brand in Parijs gaat commercieel directeur Roderick Nijenhuis aan het hart. Niet alleen vanwege het natuursteen, maar ook door het gebruik van eeuwenoude bomen in het skelet van de kathedraal. 'Die geschiedenis bouw je nooit meer terug', zegt hij tegenover EenVandaag. 'Aan de andere kant is er een klein duiveltje in mij dat zegt: mooie klus.'

De Franse president Emmanuel Macron wil de Notre-Dame in vijf jaar herbouwen. Dat gaat niet lukken, denkt Nijenhuis. Alleen al het in kaart brengen van de schade neemt volgens hem veel tijd in beslag. 'Voordat ze genoeg papierwinkel hebben om serieus aan de restauratie te beginnen zijn we 1,5 à 2 jaar verder.'

Te weinig Franse steenhouwers

Tegen die tijd hoopt het bedrijf op een telefoontje uit Parijs. 'De kans is zeer zeker aanwezig dat we er op een of andere manier bij betrokken gaan worden', stelt algemeen directeur Roy Weevers.

De Fransen kunnen het volgens hem niet alleen af. 'Daarvoor is de omvang te groot. En er zijn te weinig steenhouwers in Frankrijk die dat op zo'n korte termijn kunnen bewerkstelligen.'