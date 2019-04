Het nieuws van woensdag in 5 minuten

De onderwerpen van vandaag zijn onder meer:

Veel bewoners moeten eerst nog zien of het wel veel beter gaat worden met de vliegroutes van Lelystad Airport. Ook 'geoptimaliseerde' varianten om Wezep in de gemeente Oldebroek te ontlasten, kunnen rekenen op scepsis.

Dagelijks verbruiken we 60 liter meer drinkwater dan we denken. In werkelijkheid maken we 120 liter drinkwater per dag op. Dat blijkt uit onderzoek van Vitens. Daarom start het drinkwaterbedrijf een waterbesparingscampagne, Zuinig op ons water, om ons bewust te maken van ons eigen waterverbruik.

En:

De Graafschap en Ajax zitten in een impasse. De KNVB, en vooral Ajax, wil de wedstrijd in Doetinchem verplaatsen naar vrijdag 26 april. De Graafschap kan dan de veiligheid niet garanderen. 'We vinden nog geen oplossing.'

